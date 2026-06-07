News headlines

A collection of news articles in Swedish, categorized and summarized.

En harpunfiskare dödades på lördagsmorgonen lokal tid i en ö utanför Australien s västkust. Hajen tros ha varit över fyra meter lång, skriver Fox News . Det var den tredje dödliga hajattacken i landet under senaste månaden.

I januari i år dödades en 12-åring av en haj i Sydney. Ungefär tre dödliga hajattacker brukar ske i landet årligen. Minst nio personer dödades under lördagen på Gazaremsan i flera israeliska angrepp. Uppgifterna kommer från vittnen, och från den civila räddningstjänsten som lyder under terrorstämplade Hamas.

Bekräftelse om dödsfall kom även från sjukhuset al-Shifa. Enligt israelisk militär var angreppen ”riktade mot terrorister i sektorn”. Ytterligare en person dödades i staden Gaza på lördagskvällen. I en räd i Khan Yunis-området dödades en person.

Även han anklagades för att vara ”terrorist” och militär befälhavare inom Hamas enligt en talesperson för Israels militär. Två personer har dödats och ytterligare 22 skadats i en israelisk attack mot södra Libanon under lördagen, uppger landets hälsodepartement. Israel och Libanon enades nyligen om att förlänga den sköra vapenvilan mellan länderna. De pågående upptrappade striderna inleddes i början av mars, då Iranstödde Hizbollah attackerade Israel som hämnd för attackerna mot Iran som utlöste kriget där.

Flera personer har skjutits på Old West End-festivalen i Ohio, USA. Polis på plats söker en eller flera gärningsmän. Pete Hegseth var på plats i Frankrike på lördagen för minnesdagen av Dagen D 1944, då de allierade landsteg i Normandie. Omkring 4 400 personer dog och 9 000 skadades eller försvann.

I ett tal gjorde Hegseth en avvikning från hedrandet av soldater och fokuserade i stället på invandring i Europa. – Tyvärr stormas i dag olika europeiska stränder av olika farliga ideologier. Stränder i Spanien, Italien, Grekland och Bulgarien. Båtar och män anländer.

När kommer europeiska huvudstäder att göra något åt den invasionen? , sade USA:s krigsminister. På Aftonbladet söker vi ständigt efter nya vinklar. Och som läsare är du en viktig del av vårt nyhetsarbete.

Med vår tjänst Tipsa! kan du lätt skicka in tips, bilder och video. I våra appar kan vi dessutom nå dig med lokala push-notiser och efterlysningar. Vi läser alla tips som skickas. Om vi bedömer ditt tips som intressant tar vi kontakt med dig via de kontaktvägar du lämnat.

När du skickar din bild eller film till Aftonbladet ger du samtidigt ditt tillstånd till publicering. Aftonbladet garanterar alla tipsare källskydd, en grundlagsskyddad rättighet enligt Tryckfrihetsförordningen. Alla tips skickas krypterade. Din identitet är skyddad hos oss men redaktionen kan komma att kontakta dig för ytterligare information kring ditt tips.

Vill du vara anonym också för redaktionen finns det flera andra vägar att kontakta oss: du kan ringa från ett dolt nummer eller maila oss från en tillfällig e-postadress, t ex hotmail eller gmail. Aftonbladet betalar alltid för publicerade nyhetstips och nyhetsbilder/filmer som du äger eller har rätt att sälja. Vi betalar bara till den som är först med tipset eller till den som har ny information om en nyhet.

Beslut om ersättning ska utgå bestäms av tjänstgörande nyhetschef i samband med att tipset lämnas. Vi ersätter inte nyhetstips retroaktivt. Storleken på ersättningen beror bland annat på dignitet eller hur unik nyheten är och vad den tillför rapporteringen. När vi efterlyser bilder av mer allmän karaktär, t ex sommarbilder, som inte ingår i en nyhetsrapportering, utgår ingen ersättning.

När du skickar din bild till Aftonbladet ger du samtidigt ditt tillstånd till publicering/publiceringar. Tack vare platstjänsten geolokalisering kan du i våra appar få push-notiser med lokala nyheter om händelser just där du befinner dig. När en större nyhetshändelse inträffat i din närhet skickas en push-notis till dig när du använder Tipsa! Vi kan samtidigt efterlysa din hjälp i nyhetsrapporteringen.

Med dina egna bilder och upplysningar – från där det händer, när det händer. En nyhetshändelse kan vara dramatisk. Se till att du aldrig är i vägen för räddningspersonal eller polis. Utsätt inte dig själv eller andra för några risker.

Tänk på den personliga integriteten. Var inte för närgången utan håll dig på behörigt avstånd. En bra nyhetsbild eller film vill vi publicera direkt. Med appens hjälp når du vår nyhetsredaktion snabbast och din bild eller live-film kan publiceras på Aftonbladet inom några minuter





Aftonbladet / 🏆 5. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Harpunfiskare Dödades Haj Australien Israel Gaza Libanon Ohio France Pete Hegseth Aftonbladet Tipsa! Push-Notiser Tips Bild Video Källskydd Tryckfrihetsförordningen Ersättning Dignitet Uniquitet Händelse Räddningspersonal Polis Personlig Integritet Bilder Live-Film Publicering Snabbast När En Större Nyhetshändelse Inträffat Push-Notis Tipsa! Push-Notiser Efterlysning Hjälp Bilder Upplysningar Där Det Händer När Det Händer Drama Räddningspersonal Polis Personlig Integritet Bilder Live-Film Publicering Snabbast När En Större Nyhetshändelse Inträffat Push-Notis Tipsa! Push-Notiser Efterlysning Hjälp Bilder Upplysningar Där Det Händer När Det Händer

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Islam Qatesh, a Swedish candidate in the upcoming elections, shares anti-Semitic and pro-Hamas content on social mediaIslam Qatesh, a Swedish candidate in the upcoming elections, shares anti-Semitic and pro-Hamas content on social media, including images of Benjamin Netanyahu as the devil drinking Gaza's blood and videos of anti-Semitic influencers expressing support for Hamas and Hizbollah.

Read more »

Multiple stories: Malmö rape investigation, AI risk warnings, football draw, Ukraine peace talks, Liverpool coaching change, Norwegian royal visit, Swedish suspect in Norway, tennis upset, Bolton legal caseA compilation of various news items covering a sexual assault investigation in Malmö, an AI safety warning from Anthropic, Sweden's football draw against Greece, Zelenskyy's peace proposal, Liverpool's new coach Andoni Iraola, Norwegian royal family visiting a imprisoned member, a Swedish suspect in Norwegian crimes, tennis upsets at French Open, and John Bolton's expected guilty plea.

Read more »

Multiple Sweden: Police investigates rape on toilet, Stockholm parking fees, and debate on obesity drug costsA summary of Swedish and international news: police investigation of a rape on a toilet, new parking fees at Stockholm bathing sites, criticism of obesity medication costs, the death of actor James Handy in a knife attack, the case of missing Lyhanna in France, a hockey injury in the Stanley Cup final, Xi Jinping's visit to North Korea, and US review of Bosnia presence.

Read more »

Swedish Football Team Suffers from Injuries Ahead of Crucial MatchesThe Swedish football team is facing several injuries ahead of their crucial matches in the FIFA Women's World Cup qualifiers. Fridolina Rolfö, a key player, is out with a hamstring injury, and Moa Edrud has been called in as her replacement. Additionally, Pernille Harder, Denmark's star player, is doubtful due to a muscle injury, and key players Janni Thomsen and Stine Sandbech have also been ruled out.

Read more »