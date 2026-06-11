News Headlines

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Äldre man försvunnen i HudiksvallPolisen söker en äldre man som är försvunnen i Hudiksvall. Mannen är 82 år gammal och beskrivs som 164 cm lång och smal.

Han tros ha på sig en blå och vit jacka som det står ’Hudikgympan’ på. Den som får syn på mannen ombeds kontakta polisen via 112.

Han tros ha på sig en blå och vit jacka som det står ’Hudikgympan’ på. Den som får syn på mannen ombeds kontakta polisen via 112. Flera poliser dödade i MexikoFem poliser har skjutits ihjäl och ytterligare fem har skadats i en attack i Mexiko under onsdagen. Poliserna besköts när de färdades i en pickup i delstaten Michoacán de Ocampo, som är hårt drabbad av våldsdåd från karteller.

Ingen person har gripits efter händelsen. (TT) Finlands president Alexander Stubb har nämnts som en möjlig representant för Europa i eventuella framtida fredsförhandlingar med Rysslands president Vladimir Putin. Men den rollen vill Stubb inte ha, säger han i tv-programmet MVT Uutiset. Han tycker att Europa borde företrädas av gruppen ’E3’, det vill säga Frankrike, Tyskland och Storbritannien.

Detta har Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj också öppnat för. – Personligen ser jag mig inte som någon talesperson i den här frågan. Jag tycker att det är viktigt att de stora aktörerna, nämligen Frankrike, Tyskland och Storbritannien, tar initiativet, säger Stubb. Han menar att Ukraina nu, efter militära och politiska framgångar, har en god förhandlingsposition.

Explosioner har hörts i närheten av de iranska städerna Sirik och Minab, nära Hormuzsundet, enligt den iranska nyhetsbyrån Mehr. USA: centrala kommando bekräftar att man inlett attacker mot Iran. ’Attackerna är ett svar på Irans oberättigade och fortsatta aggression’, skriver man på X. Läs mer här Under onsdagskvällen larmades SOS om en villabrand på landsbygden utanför Nyköping, skriver SN. Larmet inkom klockan 22:29. Enligt Patrick Johansson, vakthavande befäl hos räddningstjänsten, ska det ha börjat brinna på en altan.

Lågorna ska sedan ha tagit sig in i fasaden till huset. En släckinsats har påbörjats, men det är oklart om huset går att rädda, skriver SN. Donald Trump har på onsdagen utlovat nya attacker mot Iran. USA:s försvarsminister Pete Hegseth stämmer in i kören. ’CENTCOM kommer vara upptaget i natt eftersom Trump sa att vi kommer attackera dem hårt.

Och det kommer vi’, säger han. Börserna i New York föll på bred front i kölvattnet av president Trumps hot mot Iran. Vid stängning hade Dow Jones industriindex tappat 1,9 procent medan breda S&P 500-index 1,6 medan tekniktunga Nasdaqs kompositindex backade 2 procent. På en pressträff i Vita huset på onsdagen inskärpte Donald Trump sitt hot mot Iran och lät meddela att USA ’kommer att anfalla’ landet.

Oljepriset har stigit efter Trumps utspel, vid 22-tiden kostar ett fat Nordsjöolja drygt 93 dollar per fat. Investerarna väger sannolikt även in den färska inflationsstatistiken som visar att USA:s inflation steg till 4,2 procent i maj, vilket var i linje med analytikernas förväntningar. Siffran, som visar konsumentprisernas ökning jämfört med för ett år sedan, kan jämföras med 3,8 procent i april. (TT) En man misstänks ha satt eld på en bastu i Övertorneå under onsdagseftermiddagen.

Polisen utreder mordbrand och bastun är avspärrad medan teknisk undersökning pågår. För andra dagen i rad går demonstranter ut på gatorna i Belfast, rapporterar flera lokala medier. Anledningen är ilska efter ett mordförsök där den misstänkte är en flykting. Enligt Sky News får polisen föremål kastade mot sig.

BBC rapporterar om manifestationer med hundratals personer på flera platser i Nordirland. På grund av gårdagens kravlar har polisen i Belfast kallat in extra styrkor inför onsdagskvällen. En polisinsats pågår i stadsdelen Berga i Linköping efter larm om ett slagsmål. Enligt de första uppgifterna ska omkring tio ungdomar varit inblandade i bråket.

När polisen kom till platsen hade flera dem lämnat området åt olika håll. Flera personer kontrollerades därefter av polispatruller. En av dem ska ha blött från ansiktet. – Vi har fortfarande folk på plats och vi kommer att ta vittnesuppgifter, säger Olle Älveroth, presstalesperson i polisregion Öst.

– Vi inleder med brottsrubriceringen grov misshandel. Sen får vi se vad det landar i, säger Älveroth





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Missing Man Police Attack Burning Building Demonstrations Police Violence Burning Building

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