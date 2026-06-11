News headlines

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En person fastnade i en barngunga på en lekplats i Rimbo, Norrtälje. Larmet kom in vid 15-tiden på torsdagen. – Någon har satt sig ner och sen varit för stor för gungan, säger Oskar Davila, ledningsoperatör och räddningstjänst Mitt.

Efter tio minuter var räddningsinsatsen avklarad och personen kunde lyftas ur. Barn under 13 år ska inte ha smartphones, rekommenderar Folkhälsomyndigheten. Myndigheten har fått i uppdrag av regeringen att utreda när barn som tidigast bör få en egen smartphone. Delredovisningen av det uppdraget lämnas nu över till socialminister Jakob Forssmed (KD).

Ett stort bråk ska ha brutit ut vid en gymnasieskola i Kalmar, i samband med ett studentfirande. Larmet inkom vid 14:30 på torsdagseftermiddagen. Enligt polisen ska bråket ha utlösts av en trafikincident som involverat privata bilar. – Det är väldigt mycket folk på plats, med tre skolor som ligger mycket nära varandra, säger Patric Fors på polisregion Syd.

Än så länge finns inga rapporter om allvarliga personskador. Det finns inte heller någon klarhet i exakt hur trafikincidenten gick till. Både polis är på och ambulans är på plats för att kontrollera läget. Trump: Kommer slå mycket hårt mot Ira





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