News Headlines

A collection of news articles in Swedish, covering topics such as oil prices, Iran-US relations, EU-Iran diplomacy, economic impact of the conflict, Israeli settlements, and the closure of the Strait of Hormuz.

Priset på Brentolja föll till strax under 90 dollar per fat, efter Trumps besked om att han blåser av kvällens planerade attacker mot Iran. Priset har inte varit på under 90 dollar per fat sedan i mars.

Iran har inte godkänt några detaljer i något utkast till ett avtal med USA, rapporterar iranska statliga nyhetsbyrån Fars med hänvisning till källor med insyn i förhandlingarna. EU:s utrikeschef Kaja Kallas har träffat Irans utrikesminister Abbas Aragchi för att diskutera de senaste dagarnas eskalering av striderna mellan USA och Iran. Världsbanken sänker tillväxtprognoserna och uppger att kriget mellan Iran och USA är den värsta smällen mot världsekonomin sedan covidpandemin.

Israels regering förväntas i dag godkänna en plan att finansiera och bygga 61 nyligen godkända bosättningar. Iran meddelar att Hormuzsundet nu är helt stängt för passage för alla fartyg, inklusive oljetankers och kommersiella fartyg





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Iran-US Relations Oil Prices EU-Iran Diplomacy Economic Impact Of The Conflict Israeli Settlements Strait Of Hormuz Closure

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