A collection of news articles in Swedish, including protests in Iran, killings of farmers in Nigeria, the re-election of Viktor Orbán as Fidesz leader, the death of Margaretha af Ugglas, and the upcoming meeting between Donald Trump and Volodymyr Zelenskyj in France.

Protester har brutit ut i Iran efter att landets utrikesminister Abbas Araghchi öppet diskuterat en allt närmare fredsöverenskommelse med USA . Demonstranterna skandrar 'döden åt den vanhedrande Araghchi, infiltratören' samtidigt som de viftar med röda och svarta flaggor.

USA:s president Donald Trump har å sin sida uppgett att avtalet ska skrivas under redan på söndagen, enligt medlarlandet Pakistan. Minst 17 bönder ihjälskjutna i Nigeria, och Viktor Orbán återvald som partiledare i Ungern. USA:s president Donald Trump kommer att delta vid ett möte med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i Frankrike på tisdag. Den tidigare moderata utrikesministern och finanskvinnan Margaretha af Ugglas har dött.

Pakistans premiärminister Shehbaz Sharif säger att avtalet med Iran skulle innebära ett stopp för konflikten och att fler samtal kommer att hållas nästa vecka





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