News Headlines

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Gårdsförsäljningen av alkohol har fått upp farten och beskrivs som lyckad av flera tillverkare. Vissa kunder har vänt i dörren. Jag hade önskat att vi inte behövde vara så polisiga, säger vinmakaren Annette Ivarsson.

Ett bombplan av typen B-52 Stratofortress har störtat vid den amerikanska flygbasen Edwards Air Force Base i södra Kalifornien. Enligt överste James Hayes var det blandad personal ombord. Några tillhörde militären och några var tjänstemän inom regeringen. Två personer jobbade för Boeing.

Blandat på Asienbörserna USA:s president Donald Trumps besked om att landet skrivit under uppgörelsen med Iran verkar inte ha gett samstämmiga börsrörelser i Asien, indexen går både upp och ned. Det var under måndagen som Trumps besked kom, men det är än så länge oklart vad avtalet egentligen innehåller. I Japan går Nikkei 225-indexet ned 0,1 procent medan bredare Topix tappar 0,3 procent. Sydkoreanska Kospi stiger däremot 1,9 procent.

Hongkongbaserade Hang Seng backar 1,3 procent medan Shanghai ökar 0,1 procent och Shenzhen klättrar 0,9 procent. Den colombianska vänstergerillan utlyser vapenvila inför presidentvalet som hålls nästa vecka i Colombia. I ett uttalande säger rebellgruppen ELN att den respekterar medborgarnas ”rätt att röta fritt” och tillägger att man inte vill ”hota någon av kandidaterna eller hindra människor från att röta”.

Kritiker menar att rebellgrupper i Colombia under de senaste fyra åren har utnyttjat vapenvilor för att omgruppera, återbeväpna och stärka sitt grepp över landsbygdssamhällen. Samtidigt anklagar det colombianska försvarsministeriet gruppen, som har mer än 6 000 stridande i både Colombia och Venezuela, för att tjäna pengar på illegal guldgruvdrift och narkotikahandel. Ett bombplan av modell B-52 Stratofortress har störtat vid en amerikansk flygbas i den amerikanska delstaten Kalifornien.

Planet störtade vid den militära flygbasen Edwards omkring 16 mil norr om Los Angeles. Olyckan inträffade strax efter det att planet lyft. Rod Stewart får hård kritik av fansen efter att ha ställt in en konsert i Kalifornien på grund av sjukdom. Dagen gick han nämligen på fotbollsmatch, skriver The Independent





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