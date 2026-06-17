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Svenska mästarlaget Mjällby fick en drömlott när blekingarna går in i den andra kvalomgången av Champions League -fotbollen. Dubbelmötet avgörs 21–22 juli och 28–29 juli och Mjällby börjar hemma på Strandvallen.

Det krävs seger i totalt tre dubbelmöten för att Mjällby ska lyckas kvala sig ända till Champions League seriespel. Vid förlust i den andra kvalomgången får laget kvala vidare i Europa League. För Hammarby blev det i stället en mardrömslott i Europa League-kvalet. Stockholmslaget ställs mot den belgiska storklubben Anderlecht.

IFK Göteborg ställs mot vinnaren mellan Caernarfon Town (Wales) och Levadia Tallinn (Estland) i kvalet till Conference League, medan stadsrival Gais möter danska Nordsjælland. Från och med den 1 juli ska svensk och finländsk polis ha möjligheten att åka på brådskande larm i båda länderna, enligt ett pressmeddelande från polisen. I Sverige berör avtalet de norra gränskommunerna Haparanda, Övertorneå, Pajala och Kiruna och samarbetet omfattar vissa akuta insatser.

Finländsk och svensk polis kan nu be varandra om hjälp vid akuta larm i gränsområden. Dessutom har båda länderna rätt att ingripa direkt i nödsituationer, även utan en formell begäran från det andra landet, om det behövs för att avvärja ett allvarligt hot mot människors liv och hälsa. Samtliga sju sektionschefer inom onkologi och hematologi i Region Skåne meddelar att de avgår i protest. Orsaken är missnöje med ledningen, rapporterar SVT Nyheter Skåne.

Det kan gälla förändringar som vi förväntas arbeta med och det kan vi inte göra om vi inte får information om dem, säger Sara Kinhult, sektionschef för CNS-tumörer, hudtumörer och gynekologisk cancer, till Sydsvenskan. Riksdagen vilandeförklarar regeringens lagförslag om utökade möjligheter att hålla barn i migrationsförvar. En minoritet på minst en sjättedel av ledamöterna kan besluta att lagar som inskränker fri- och rättigheter vilandeförklaras i ett år. Det sker sällan.

Möjligheten har använts 2007 för signalspaningslagen och 2011 för datalagringslagen. Den lagändring som nu får vänta i ett år på beslut ingår i en proposition som syftar till att utlänningar med utvisningsbeslut kan tas i förvar eller sättas under uppsikt i fler fall än i dag och hållas i förvar längre tid om det finns risk att de går under jorden.

Den del som vilandeförklaras innebär bland annat att barn som sökt asyl får hållas i migrationsförvar i max tolv dagar jämfört med dagens sex. Semjon Skrepetskij, vars verkliga namn var Robert Kuzovov, gjorde ofta satir om Vladimir Putin. Han sköts ihjäl vid en parkeringsplats i småstaden Biala Podlaska i östra Polen i måndags. Först sköts han med tre skott och sedan ytterligare två på nära håll efter att han fallit till marken.

Bara några dagar tidigare hade Skrepetskij deltagit i en demonstration i Berlin. Där bar han fram ett av sina mest kända verk – en ortodox ikontavla där en karikatyr av Josef Stalin håller en liten Vladimir Putin som ett Jesusbarn. Louvren i Paris kämpar för att hitta finansiering för att uppdatera sina åldrande anläggningar. Det sade konstmuseets nya chef Christophe Leribault på onsdagen.

Trots sin prakt och personalens dagliga engagemang, börjar Louvren få slut på kraft, sade han och fortsatte: Artificiell intelligens kommer inte att ta människors jobb, utan tvärtom leda till att arbetskraftsbrist. Det säger Amazons vd Jeff Bezos på Vivatechs teknikkonferens i Paris. Jag vet att det finns mycket oro för att AI kommer att göra människor sysslolösa och så vidare. Jag tror tvärtom att AI faktiskt kommer att skapa brist på arbetskraft, säger Bezos





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