News headlines

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När midsommarstången skulle resas på Stenegård i Järvsö inträffade det som inte får hända – stången välte rakt mot den midsommarfirande publiken. Sara som filmade händelsen berättar att de höll på att resa den och skulle precis få upp den när den rasade.

Jag stod och filmade för jag tycker det är kul att lägga ut på sociala medier, och jag tänkte när det kom upp: ’tänk om den faller’. Och så gjorde den det. Det är ett jättestort firande med hur många människor som helst. Det var jättenära att någon fick den på sig.

En halvmeter ifrån bara. Två män uppger att de var på jakt efter en parkeringsplats i Kviberg i Göteborg när de hamnade i bråk med ytterligare två män. De senare ska ha anlänt i en annan bil och hävdat att parkeringsplatsen var deras. I samband med bråket ska en av de två första männen ha fallit till marken, där han enligt uppgift utsattes för slag och sparkar.

De utpekade gärningsmännen lämnade därefter platsen i bil. En stund senare kunde de båda männen lokaliseras i närområdet och greps misstänkta för grov misshandel. Syskonen åker till fotbolls-VM i USA för att heja fram Norge i mötet med Senegal. – Kronprinsessan är glad att det är möjligt för prinsessan och prinsen att representera Kungahuset vid detta stora tillfälle, uppger det norska hovet enligt.

SMHI utökar sina gula varningar för åska på midsommardagen, som nu även omfattar hela Norrlandskusten och stora delar av inlandet. Varningen för kraftig åska och stora regnmängder lokalt, som sträcker sig upp till Haparanda, gäller från klockan 16 till 23 på lördagen. Enligt SMHI är det svårt att precisera var åskan slår till värst, men i hela området som omfattas av varningar sveper en varm och fuktig luftmasse in söderifrån.

– I den här varma och fuktiga luftmassan är det risk för att åskmoln kan växa till sig ganska lätt. Lokalt kan det ge skyfall, och blixtnedslag, säger Erik Höjgård-Olsen, meteorolog på SMHI. Sedan tidigare har en gul varning utfärdats för åskoväder på midsommardagen för Götaland, stora delar av Svealand och sydostligaste Norrland. På Aftonbladet söker vi ständigt efter nya vinklar.

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Midsommar Accidents Football Matches Weather Warnings News Tips On Aftonbladet

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