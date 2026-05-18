News headlines from various sources - Derbystoppas i fotboll, larm om skjutning vid moské, läkare har känt personaltid i land, Ryanair vd blåser faran för bristen på drivmedel, minst fyra dödades i mord, läkare hittades död på hotell, Sverige köper nya fregatter i miljardaffär, krigsförhandlingar i Pakistan, läkare återvänder till Tyskland

Det allsvenska derbyt mellan Örgryte och IFK Göteborg bröts i slutet av första halvlek när det började brinna på bortasektionen. Efter en timmes avbrott meddelades att matchen inte kommer att spelas klart på måndagskvällen.

Larm om skjutning vid moské i San Diego Allmänheten uppmanas att hålla sig borta från området.

"Jag har informerats om situationen med en aktiv skytt vid Islamic Center of San Diego i Clairemont och får fortlöpande uppdateringar från polisen", skriver stadens borgmästare Todd Gloria på X.Läkaren har arbetat med en medicinsk missionsorganisation i landet och ska nu föras till Tyskland för vård. Lågprisjätten Ryanair vd Michael O'Leary blåser faran över för risken att europeiska flygbolag drabbas av brist på bränsle i sommar.

Det säger O'Leary i en intervju med – Det var en verklig farhåga för en, två månader sedan, säger vd:n. Han tillägger att flygbolagen sedan dess fått försäkringar från raffinaderier om fullgoda leveranser, dock till högre priser. Raffinaderier har drabbats av effekterna från USA:s krig mot Iran som gjort att Iran stoppat oljetrafiken genom Hormuzsundet. Men USA, Norge och andra oljeproducerande nationer har ökat produktionen i ett försök att kompensera för den olja som sitter instängd i Persiska viken.

Läget på oljemarknaden är dock fortsatt svårt, med risk för att råoljelager runt om i världen riskerar att stå med för låg kapacitet under hela 2027, skriver Minst fyra personer dödades och ytterligare åtta skadades när en gärningsman öppnade eld i staden Mersin i södra Turkiet, rapporterar AFP. Två av personerna dödades inne på en restaurang och två på andra platser, enligt den turkiska nyhetsbyrån DHA.

En man har hittats död på ett hotell i Östersund och en förundersökning gällande mord har inletts, skriver polisen på sin hemsida. – Det är oklart hur han har avlidit.

Det ska vi ta reda på nu och därför har vi inlett en förundersökning gällande mord, säger polisens presstalesperson Elisabeth Glas till…Källor: Sverige köper nya fregattjer i miljardaffär På tisdagen kommer regeringen att meddela ett köp av fyra nya luftförsvarsfregatter i en affär värd flera tiotals miljarder kronor, erfar Under en pressträff ombord på en Visbykorvett vid Skeppsbron i Stockholm kommer statsminister Ulf Kristersson, försvarsminister Pål Jonson och överbefälhavare Michael Claesson att meddela nyheten. Enligt SVT:s uppgifter ska inga kontrakt ha skrivits under utan det handlar istället om vilken leverantör som svenska myndigheter kommer att inleda förhandlingar med





Därför dör folk på jobbet i SverigeNär folk dör i olyckor på jobbet är byggbranschen extra drabbad. Men ingen av olyckorna skulle egentligen behöva ske. Samtidigt finns ett annat arbetsmiljöproblem i Sverige – som enligt Arbetsmiljöverket är precis lika stort.

Strategiskt partnerskap mellan Indien och SverigeSverige och Indien lanserar ett strategiskt partnerskap med fokus på bland annat klimatet och rymden. Samtidigt ska det ekonomiska utbytet fördubblas inom fem år. – Det är ännu en milsten i våra relationer, säger statsminister Ulf Kristersson.

Sverige och Indien uppgraderas till strategiska partners, handlar om klimat, säkerhet och rymdNews about Sweden and India upgrading their strategic partnership with the focus on climate, security, and space, while also mentioning the Ring of Steel agreement and disagreements with USA.

Blykalla vill bygga sex små kärnreaktorer i SverigeSvenska kärnkraftsbolaget Blykalla har ansökt om att bygga sex små modulära reaktorer, SMR, norr om Stockholm med en total kapacitet på 330 megawatt.

