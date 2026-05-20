News headlines in Swedish

A collection of Swedish news headlines, categorized and summarized.

Två poliser i Washington som försvarade kongressbyggnaden när den stormades av Trumpsupportrar 6 januari 2021 har stämt president Donald Trump för den fond ur vilken bland andra våldsdömda supportrar kan söka kompensation.

Trump har även garanterats skydd mot granskningar av framtida deklarationer. Samtidigt som Trump tillträdde makten 20 januari 2025 benådade han runt 1500 personer som misstänktes eller dömts för våldsbrott i samband med stormningen. En jordbävning med magnitud 3,5 på Richterskalan inträffade i Køge utanför Köpenhamn. Socialminister Jakob Forssmed rapporterar om pågående ebolautbrottet i Kongo-Kinshasa och Uganda.

Sveriges flygplatser ska sätta upp skyltar som varnar för smittspridningen av ebola i centrala Afrika. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson och ekonomiskpolitiska talesperson Mikael Damberg håller en pressträff om regeringsfrågan. En advokat kritiserar ett program som ger nästintill oavkortat utrymme för kritiker av skolan att komma till tals. Norges högsta domstol avslår den så kallade bonusprinsen Marius Borg Hösbys önskemål om att släppas ut med fotboja





