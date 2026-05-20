News headlines in Swedish

Swedish news headlines with summaries and categories.

En kvinna i 65-årsåldern körde av okänd anledning ut med sin bil på järnvägsspåret i centrala Vallentuna och kraschade på tisdagskvällen. Kvinnan lyckades själv ta sig ur bilen och var vaken och talbar efter kraschen, men i övrigt är skadeläget oklart, skriver polisen på sin hemsida.

På grund av händelsen har tågtrafiken mellan Ormsta och Vallentuna stoppats. Polisen har inlett en förundersökning om grov vårdslöshet i trafik. Israels säkerhetsminister Itamar Ben-Gvir möttes av mycket kritik efter att ha publicerat en video på X där han hånar Gaza-aktivister. I videon har aktivisterna bakbundna tvingats ner på knän.

Flera länder har fördömt hans agerande. Det gör nu även Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stenergard (M). I en kommentar till Ekot kallar hon Ben-Gvirs agerande för 'oförsvarligt'. Polis och räddningstjänsten är på plats vid Telefonplan i södra Stockholm med anledning av att det brunnit på en loftgång vid ett bostadshus.

Vi tror att denna branden är anlagd vi har inlett förundersökning om försök till mordbrand, säger Daniel Wikdahl på Stockholmspolisen. Han säger att räddningstjänster gjort 'iakttagelser' som lett till misstanken, men vad de består i kommenterar han inte. Det börjar inte bara brinna på det viset som det har brunnit. Ingen har skadats och det brinner inte längre.

Just nu letar polisen efter en misstänkt gärningsman. En tonårspojke har överlämnats från Sverige till Tyskland efter att ha försökt mörda en högt uppsatt Hells Angels-medlem i Köln. Mannen i 60-årsåldern som har varit försvunnen i Gnarp sedan förra veckan har hittats död. Amerikanska marinkårssoldater har bordat fartyget Celestial Sea i Omanbukten. USA:s justitiedepartement har väckt åtal mot Kubas tidigare president Raúl Castro





Expressen / 🏆 19. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Woman In 65-Year-Old Crashes Into Railway Trac Itamar Ben-Gvir Criticized For Video Mocking G Fire At Loft In Stockholm Teenager Arrested In Germany For Attempted Mur Raúl Castro Charged With Downing Of Cuban Plan American Marines Board Ship Suspected Of Iran-

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Swedish News: Management Consultants, Swedish Banks, Global Tax, VR Headset, Swedish Stock MarketThe article discusses the challenges of getting a job at management consulting firm McKinsey, the role of management consultants in serving major corporations and governments worldwide, and the evolution of the Swedish banking industry. It also explores the potential impact of a global two percent tax on the world's richest individuals, the story of a Swedish teenager who built a VR headset and sold it to Facebook, and the recent stock market crash in Sweden.

Read more »

Swedish News HeadlinesSwedish news headlines covering various topics such as defense, weather, health, politics, and international affairs.

Read more »

Important News Updates: Latest Headlines In SwedishA comprehensive collection of the most recent news updates in Swedish with headlines including topics such as energy, travel, sports, crime, and logistics.

Read more »

New title for the news text in SwedishText summarizing the main points of the news article in Swedish.

Read more »