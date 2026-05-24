News headlines in Swedish

Jenny Rissveds tog sin andra raka pallplats den här världscupsäsongen i Nove Mesto na Morave, Tjeckien. Mountainbike stjärnan slutade tvåa bakom segrande Laura Stigger , Österrike, i söndagens lopp på olympisk distans.

Rissveds blev även tvåa på samma distans i världscuppremiären i Pyeongchang, Sydkorea, för tre veckor sedan. I fjol tog den 31-åriga svenskan VM-guld på OS-distansen – som hon även har ett OS-guld och ett OS-brons på från 2016 respektive 2024. Den ena turbinen på reaktor 4 på Ringhals kärnkraftverk har tillfälligt tagits ur bruk sedan lördag kväll, uppger Vattenfall. Som en konsekvens av avbrottet producerar Ringhals 4 med halv kapacitet.

Produktionsavbrottet beräknas pågå in i början av den kommande veckan, skriver Vattenfall i ett pressmeddelande.

"Anledningen är att det har uppstått ett internt läckage av vatten i den ena generatorn, som behöver åtgärdas", skriver Vattenfall och framhåller att händelsen inte har någon säkerhetspåverkan. Arga invånare i Mongbwalu i östra Kongo-Kinshasa har satt ett vårdtält där personer med misstänkt ebola behandlas i brand, skriver CBS. Ingen uppges ha skadats i branden, men ett tiotal personer med misstänkt ebola rapporteras ha försvunnit från anläggningen i samband med branden.

En stor sökinsats pågår under söndagen i Nordmaling efter att en tvåårig pojke försvunnit från en bostad i Nyåker. Polisen larmades vid 10-tiden och söker tillsammans med räddningstjänst och en helikopter från Sjöfartsverket. Pojken har kort, mörkbrunt hår och var vid försvinnandet klädd i gråa mjukisbyxor, blåa skor och en orange långärmad tröja. Ser man honom så ska man på en gång ringa 112, säger Maria Fredriksson, presstalesperson vid polisregion Nord.

Strax före klockan 13 anslöt även Missing People till sökinsatsen. Polisen uppmanar allmänheten att hålla utkik och höra av sig med tips. Ett persontåg med fem vagnar kolliderade med en bil vid en plankorsning i höjd med riksväg 70 i Leksand under söndagseftermiddagen. Larmet om olyckan kom in till SOS Alarm klockan 12.54.

När räddningstjänsten anlände hade bilens förare själv tagit sig ut ur fordonet, som låg på taket och var totaldemolerat. Enligt initiala uppgifter är föraren lindrigt skadad. Sedan valet för 60 dagar sedan har alla förhandlingar hittills strandat. Nu ligger bollen åter hos Socialdemokraternas Mette Frederiksen att få ihop en mitten-vänster koalition.

Mer än en av tio bostadsrättsföreningar tvingas hantera inkassoärenden. Samtidigt har antalet exekutiva försäljningar ökat. Av de bostadsrättsföreningar som är knutna till bostadsrättsförvaltaren SCB fick cirka 14 procent hantera inkassoärenden under 2025 och första kvartalet 2026.

"Att siffrorna inte minskar kan skapa oro. Statistiken bekräftar att många föreningar fortfarande hanterar en ansträngd situation, även om det ekonomiska läget i stort har förbättrats", säger Therese af Jochnick, affärsområdeschef hos SBC i ett pressmeddelande





