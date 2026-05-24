News headlines in Swedish

A collection of Swedish news headlines, categorized and summarized.

På söndagen lämnade tre kinesiska astronauter jorden för att åka till landets permanent bemannade rymdstation Tiangong . En av astronauterna kommer att stanna i ett år på rymdstationen, längre än någon annan kines varit i rymden tidigare.

Anledningen till den långa vistelsen är att Peking vill studera den fysiologiska effekten av att vistas länge i mikrogravitation – detta inför en planerad månresa år 2030, skriver Reuters. Den längsta rymdvistelsen någonsin gjordes av en rysk kosmonaut som mellan 1995 och 1996 var borta i över 14 månader. Norges drottning Sonja har sjukskrivits i en vecka på grund av hjärtflimmer och hjärtsvikt efter en undersökning på Rikshospitalet i Oslo, rapporterar NRK.

"Drottningen behöver vila och en justering av medicineringen", skriver norska kungahuset i ett pressmeddelande. Tvåa mot IFK Norrköping innebar säsongens sjätte raka seger. Hemma mot IFK Norrköping kunde man dessutom unna sig att vila stjärnspelare som stortalangen Felicia Schröder och Anna Anvegård som bägge inledde på bänken. Lagkamraterna på planen hade inga bekymmer att avfärda bortalaget.

Thelma Pálmadóttir satte dit 1–0 i början av den andra halvleken och bara en kvart senare ökade amerikanskan Tabitha Tindell på till slutresultatet 2–0. En båt fastnade i en rondell i Täby kommun, norr om Stockholm, på söndagen, rapporterar Aftonbladet. Observatörer: 180 000 demonstrerade i Serbien Enligt en oberoende observatör deltog mellan 180 000 och 190 000 i de regeringskritiska demonstrationerna i Serbiens huvudstad Belgrad under lördagen.

Uppgifterna kommer från AJS (Arhiv javnih skupova), en oberoende observatör bestående av journalister och intellektuella som brukar beräkna antalet deltagare i demonstrationer. Numerären skiljer sig därmed markant åt från den som Serbiens nationella polischef Dragan Vasiljevic meddelade under lördagen, som var omkring 34 300. Om AJS siffror stämmer är det den näst största demonstrationen i Serbien sedan massprotesterna mot dåvarande ledaren Slobodan Milosevic år 2000.

Löparstjärnan Abeba Aregawi vann maratonloppet i Ottawa på nytt svenskt rekord, i sin debut på distansen. Med bara några veckor kvar till fotbolls-VM väljer Iran att flytta sin bas från USA till Mexiko under sommarens mästerskap. VM spelas i USA, Mexiko och Kanada. – Vår begäran har accepterats.

Det skedde efter möten med Fifa som en följd av visumproblematiken, säger Taj enligt Reuters. En vapenvila råder för närvarande mellan länderna efter att USA och Israel gick till attack mot Iran i slutet av februari. Det var länge osäkert om Iran skulle komma till spel i VM. Iran kommer att spela sina tre gruppspelsmatcher i USA.

Om Iran och USA båda slutar tvåa i sina grupper kommer länderna att mötas i sextondelsfinal i Dallas. Mer än en av tio bostadsrättsföreningar tvingas hantera inkassoärenden. Samtidigt har antalet exekutiva försäljningar ökat. Av de bostadsrättsföreningar som är knutna till bostadsrättsförvaltaren SBC fick cirka 14 procent hantera inkassoärenden varje månad under 2025 och första kvartalet 2026.

"Att siffrorna inte minskar kan skapa oro. Statistiken bekräftar att många föreningar fortfarande hanterar en ansträngd situation, även om det ekonomiska läget i stort har förbättrats", säger Therese af Jochnick, affärsområdeschef hos SBC i ett pressmeddelande





Vid stängning steg Dow Jones- industriindeksen med 0,6 procent, indeks S&P 500 med 0,4 procent och Nasdaq teknisk index med 0,2 procent.

Swedish forward Steen shines, Swedish ex-player Krogdahl says Sweden 'ruffled'
Steen's energetic forward play was praised following the match against Sweden, with Krogdahl remarking that Sweden became frustrated and enraged in the second period.

News headlines in SwedishA suspected shooting incident occurred near the White House in Washington on Saturday, as reported by CNN. Reporters on the scene were advised to run inside and seek cover in the pressroom of the White House. The Norwegian team defeated Sweden for the first time ever in a hockey-World Championship during regular time, and the reactions from the neighboring country are not waiting for them. A man in his 60s died in a single-vehicle accident between Bäckeby and Gistad near Norrköping, as reported by Norrköpings Tidningar. The Norwegian-Romanian drama 'Fjord' won the Golden Palm at the Cannes Film Festival. Police in riot gear have blocked off the building where the Belgrade city council sits, while tear gas and stun grenades were fired. The demonstrations have been ongoing at varying intensities for over 18 months. The triggering factor was the collapse of a roof at a train station, but they have now escalated to demands for the Vučić government to resign. A 55-year-old farmer said he came to show how many dissatisfied citizens there are and that it is high time to organize elections to improve the situation. Hungary's new prime minister Péter Magyar will travel to Brussels next week to announce an agreement with the EU on the frozen funds the country wants to access. The police in Sundsvall advised parents to pick up their children if they were on Alnö, where a cruising was taking place. Barcelona won the title for the fourth time in the Champions League on the women's side in the past six seasons. The final score was 4-0 in the second half. On Saturday, tens of thousands of people took to the streets in Madrid and demanded the resignation of Prime Minister Pedro Sánchez. Two trains collided around lunchtime. An additional sheep is still missing after the attack.

