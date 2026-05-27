News headlines in Swedish

Efter 88 dagar utan tillgång till nätet, som bidragit till att tusentals invånare förlorat sina jobb, började internetåtkomsten på tisdagseftermiddagen återvända i landet, skriver Enligt Netblocks, en organisation som övervakar internettrafik.

Iran har varit totalt isolerat från internet i 2 093 timmar, vilket är den längsta registrerade internetavstängningen för något land hittills. Internetavstängningen i Iran började under protesterna i januari och förvärrades efter attacker från USA och Israel. Vid 00.30-tiden på onsdagsmorgonen larmades polis och räddningstjänst till ett fritidshus i Hedemora, Dalarna, som fattat eld. Ägarna befann sig inte i byggnaden när branden uppstod.

Polisen utreder ärendet som mordbrand. Det finns inga misstänkta eller gripna. Sju personer har dött i Frankrike efter en extrema försommarhetta. Precis som i Storbritannien uppmättes temperaturer i Frankrike som gjorde måndagen, sedan tisdagen, till landets varmaste majdag någonsin.

Nu varnar vädertjänsten Météo France för att värmeböljan kan hålla i sig resten av veckan, med temperaturer upp mot 39 grader på vissa håll. Det jag kan säga i dag är att sju personer har dött direkt eller indirekt till följd av hettan, säger regeringens talesperson Maud Bregeon till tv-kanalen TF1. I byn Mashghara dödades elva personer. Kropparna av två barn och en kvinna hittades i rasmassorna.

Totalt har minst 31 personer dött på tisdagen. Israels militär har inlett en massiv våg av attacker i södra och östra Libanon efter att ha lovat att öka trycket mot Hizbollah. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu säger att Israels militär nu verkar längre in i landet än den så kallade ”gula linjen” som går tio kilometer in i Libanon. Ett 12-åring drunknade – senaste offret i brittiska värmeböljan.

