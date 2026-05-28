News headlines in Swedish

En person är fastklämd på en bensinmack i Borås . Ambulans och räddningstjänst är larmade till platsen. – Person är loss men satt fast under en personbil, säger Anders Vikström, larm- och ledningsoperatör på räddningstjänst en.

I Krokek utanför Norrköping har rävar satt skräck i kattägare efter flera attacker, rapporterar P4 Östergötland. Therese Hjort såg sin katt bli ihjälbiten av två rävar, i en attack som fångades på grannens övervakningskamera. I området har flera attacker inträffat den senaste tiden, och ett antal katter har dödats, enligt Therese Hjort. – Det är ett dagligt samtalsämne bland grannar och spridit sig runt hela samhället, säger hon till radion.

Jim Forsberg, vilthandläggare på länsstyrelsen i Östergötland, säger att boende kan hålla rävarna borta genom starka dofter eller lampor – alternativt vända sig till kommunen för hjälp. Stockholms kollektivtrafik dras med problem under morgonruschen. Det råder kraftiga förseningar och inställda tåg på tunnelbanans röda linje i båda riktningarna. Anledningen är tekniska fel på banan, meddelar SL.

En olycka har inträffat mellan en personbil och en pojke på cykel i Värnamo, skriver polisen på sin hemsida. Pojken är enligt polisen vaken och talbar och förs till sjukhus för kontroll. Larmet kom in till polisen vid åtta på morgonen. Island har petat Schweiz från tronen som världens dyraste land, enligt beräkningar från det isländska fackförbundet Viska.

Priserna i Island är cirka 3 procent högre än schweiziska priser, enligt Viskas ekonom Vilhjalmur Hilmarsson. Beräkningarna bygger på data från Eurostat och Islands centralbank Sedlabanki. Senaste det var dyrare i Island än i Schweiz var 2018, enligt Eurostat. Enligt Hilmarsson beror en stor del av trycket uppåt på priserna på att den isländska ekonomin till stor del handlar om turism, vilket trycker upp tjänsteinflationen och lönerna i landet.

Höga bostadspriser – även det turistrelaterat – bidrar också. – Vi är alldeles för beroende av arbetsintensiva industrier som kommer fortsätta skapa inflationstryck, säger Hilmarsson. Skandia sänker flera av sina bolåneräntor, meddelar banken. Den rörliga, tremånadersräntan, sänks med 0,05 procentenheter.

De med bindningstid mellan ett och fem år sänks med 0,25 procentenheter. I onsdags sänkte statliga banken SBAB flera av sina bolåneräntor ungefär lika mycket. FN lägger till Israel på sin svarta lista över misstänkta förövare av sexuellt våld i konfliktzoner, rapporterar The Jerusalem Post. Den israeliska fängelsemyndigheten, IPS, läggs till på årets lista.

Andra israeliska myndigheter övervakas för att potentiellt läggas till i ett senare skede. Israel reagerar med ilska. – Detta är en moralisk skamfläck och innebär en fullständig kollaps av all trovärdighet som FN har kvar, rasar landets FN-ambassadör Danny Danon till The Jerusalem Post. Listan har ännu inte publicerats.

I mars i fjol konstaterade en FN-kommission i en rapport att Israel använder sig av sexuellt och reproduktivt våld mot fängslade palestinier





