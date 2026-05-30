News headlines in Swedish

Storstjärnorna fortsätter att ramla ur tennisturneringen Franska öppna. Igår kväll var det trefaldige segraren Novak Djokovic s tur att se sig slagen redan i tredje omgången – av 19-årige superlöftet João Fonseca från Brasilien.

Fyra timmar in i matchen, som spelades i en värme som som mest var uppe i 33 grader, haltade Djokovic, 39, till sin stol, rapporterar Fonseca vann med siffrorna 4-6, 4-6, 6-3, 7-5, 7-5. Matchen tog nästan fem timmar att avgöra. Tre personer dödades under fredagen när amerikansk militär slog till mot en båt som anklagas för att vara involverad i knarksmuggling. Dödssiffran totalt sett från de amerikanska attackerna närmar sig nu 200.

USA har genomfört upprepade attacker sedan i september förra året. Inga bevis har dock presenterats för att styrka påståendet om att båtarna smugglar narkotika. En flicka i fyraårsåldern har hittats död i Västerås, skriver polisen på sin hemsida. Hon anmäldes försvunnen tidigare under fredagen.

Polisen misstänker inget brott i nuläget. Flickan hittades strax innan klockan 21 av dykare och fördes till sjukhus, men hennes liv gick inte att rädda. Donald Trump höll ett tvåtimmarsmöte i Vita husets krisledningsrum, Situation Room, med bland andra JD Vance och Marco Rubio om huruvida USA ska godkänna en framförhandlad avsiktsförklaring med Iran.

Mötet var över runt 21:30 svensk tid, uppgav Trump skrev på Truth Social tidigare på fredagen att han skulle ta ett beslut inom kort om den avsiktsförklaring mellan USA och Iran som kan förlänga vapenvilan med två månader. Han listade även en lång rad krav – inklusive öppnat Hormuzsund – som han menar att Iran måste gå med på. Inte heller Iran har godkänt avtalet, skriver AP.

En man har avlidit efter att ha tappat kontroll över sin motorcykel vid ett evenemang i Falkenberg, uppger polisen. En åskådare i publiken skadades i samma olycka.

USA:s president Donald Trump skriver på Truth Social att han möter makthavare i regeringen för att ta beslut under fredagen om den avsiktsförklaring mellan USA och Iran som kan ge 60 dygns förlängning av vapenvilan





