Danmarks sittande statsminister Mette Frederiksen (S) är på väg till kung Frederik på måndagskvällen. Danska medier har under kvällen spekulerat om att ett nytt regeringsunderlag, lett av Frederiksen, är på väg att presenteras.

Nästa steg i denna process vore att åka till kungen för att presentera underlaget. Valet i Danmark hölls för 69 dagar sedan, då tolv partier röstades in i riksdagen. Direkt efter valet bedömdes det bli svårt att bilda regering. Bara var femte person med högt blodtryck får tillräcklig behandling och nu ska vården bli bättre på att hitta och behandla dessa.

Vården har enats om ett nytt så kallat vårdförlopp för högt blodtryck. Högt blodtryck är globalt sett den viktigaste riskfaktorn för att dö i förtid och ökar risken för bland annat stroke, hjärtsvikt och hjärtinfarkt. Nu ska vården bli bättre på att hitta personer som är i riskzonen, rapporterar bland annat Dagens Medicin. I dag är gränsvärdet 140/90 mmHg, och det ska ligga kvar.

Men för dem som får behandling ska målvärdet för de flesta vara 130/80. Hälsosamma levnadsvanor och läkemedel utgör basen i behandlingen. Efter att ha lagats på is i olika omgångar är bollen i rullning igen. Roger Gooch, vd för Freedom Cruise Line International, har anställt projektledare för att förverkliga idén.

Startkapital för den flytande staden, som beräknas kosta 12 miljarder pund, saknas dock fortfarande. Fartyget är tänkt att vara 1,6 kilometer långt och 244 meter brett. På jättefartyget ska det finnas höghus med hotell, en idrottsarena som tar 15 000 besökare, museum, vattenland, sjukhus, skolor och restauranger. – Vi känner oss mycket säkra på att vi kan få ihop detta, men kapitalet är avgörande, säger Roger Gooch till.

I den första av två träningsmatcher inför sommarens fotbolls-VM blev det förlust borta mot Norge för det svenska herrlandslaget. Blågult hade en tung första halvlek och låg under med 3–0 redan efter drygt 37 minuters spel på Ullevål. Vi vet att det privata skogsägandet, framför allt i norra Sverige, skulle kunna bli mycket, mycket starkare, säger partiledaren Elisabeth Thand Ringqvist till SVT.

Övrig mark som naturparker och skyddad mark vill C lägga i en stiftelse som ska arbeta naturvårdande och skydda naturvärde. En av de som höggs var en man i 20-årsåldern. Mannens skador var livshotande och han fördes med ambulans till sjukhus. Under måndagen uppgav lokal polis att mannens tillstånd är stabilt.

AI-jätten Anthropic närmar sig en notering på börsen. Bolaget har lämnat in en konfidentiell ansökan till den amerikanska finansinspektionen, säger man i ett pressmeddelande. Hur stort antal aktier som kommer att erbjudas och till vilket pris har ännu inte fastställts, heter det i pressmeddelandet. Anthropic, som ligger bakom AI-verktyget Claude, tog nyligen in cirka 600 miljarder kronor i en investeringsrunda där bolaget värderades till motsvarande omkring 9 000 miljarder kronor.

Startelvorna inför träningslandskampen mellan Sverige och Norge har släppts. Flera stjärnor får vila och en stor fråga inför mötet har varit vem som ska vakta Sveriges mål. Jacob Widell Zetterström är det som får chansen från start. Sedan tidigare är det klart att Norge vilar Erling Braut Haaland och Martin Ødegaard. Viktor Gyökeres har fått ledigt och ansluter till VM-truppen på onsdag





