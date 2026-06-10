News headlines in Swedish

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En älg har setts komma ner från Skanstullsbron mot Götgatan på Södermalm i Stockholm , rapporterar P4 Stockholm . Den israeliska försvarsmakten har dödat två Hamas -toppar i Gaza.

Minst tolv personer har dödats och flera skadats i en masskjutning i en förort till den sydafrikanska staden Johannesburg. En majoritet av svenskarna är emot att införa euron, enligt en ny undersökning från SCB. En man har skadats med ett vasst föremål i Linköping natt till onsdag. En kvinna i 25-årsåldern är gripen.

Under natten till onsdag har en man i 20-årsåldern knivhotats på en snabbrestaurang på Södermalm i Stockholm. En person ska ha andats in rök i samband med en brand på ett boende i Örgryte i Göteborg under onsdagsmorgonen. En man i 30-årsåldern har förts till sjukhus med ambulans efter en olycka på E6 i höjd med Glumslöv. Ukraina och Ryssland uppges att de är under attack natten mot onsdagen. Minst tolv personer har dödats i pakistanska attacker i Afghanistan





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