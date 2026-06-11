News headlines in Swedish

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Inflationen enligt måttet KPIF steg till 1,5 procent i maj jämfört med 0,8 procent månaden före. Det visar definitiva siffror från SCB. Vi ser att drivmedelspriserna har stigit sedan i maj förra året och är det främsta bidraget till inflationstakten denna månad, säger Caroline Neander, statistiker på SCB.

Ukraina har under natten till torsdagen attackerat ryska mål på flera platser. Flera explosioner rapporteras från den av Ryssland annekterade Krimhalvön. Bland annat ska flera militära mål ha träffats i vad som beskrivs som en ukrainsk drönar- och robotattack mot området, skriver Kyiv Independent med hänvisning till en pro-ukrainsk Telegramkanal. I Krasnodar i Ryssland har en brand brutit ut i ett oljeraffinaderi, enligt vittnen och bilder från platsen.

Kyiv Independent skriver att branden bröt ut efter att raffinaderiet träffats av ukrainska drönare under natten. Exakt vad som skett är oklart men problemet ska ha uppstått under ett arbete i natt. – I dag finns det stor risk att det kommer bli ytterligare förseningar på röda linjen för vi kan behöva gå med reducerad trafik en längre sträcka än vi har gjort tidigare, säger Andreas Strömberg till TT.

Det är oklart hur lång tid det kommer ta att åtgärda problemet. Det finns inte heller någon prognos för när det ursprungliga signalfelet ska vara löst. Donald Trump nobbar USA:s premiärmatch i fotbolls-VM mot Paraguay, rapporterar TT. Istället kommer utrikesminister Marco Rubio vara på plats för att träffa Paraguays president Santiago Pena.

Iran påstår att Hormuzsundet har stängts för trafik som svar på nattens amerikanska attacker mot landet. Revolutionsgardet uppger att alla fartyg som försöker passera kommer att angripas och att två fartyg redan attackerats. Samtidigt påstår USA:s militärkommando att sundet är öppet och att ”handelsfartyg fortsätter att passera in och ut ur Hormuzsundet även i natt”. Poliserna besköts när de färdades i en pickup i delstaten Michoacán de Ocampo, som är hårt drabbad av våldsdåd från karteller.

USA kommer att attackera flera viktiga anläggningar i Iran i natt, säger landets försvarsminister Pete Hegseth enligt Sky News. Även Donald Trump har uttryckt sig liknande tidigare under dagen, och sagt att Iran kommer få ”betala priset” och att Iran kommer attackeras – eftersom de dröjt för länge med ett fredsavtal. Bilder från demonstrationerna visar bland annat soptunnor som satts i brand och lagts ut på vägar. Även på tisdagskvällen skedde våldsamma protester i staden.

Kravallerna är ett svar på en knivattack som skedde tidigare i veckan





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