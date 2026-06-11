News headlines in Swedish

A collection of news articles in Swedish, including topics such as a Chinese man's sentencing for a deadly bomb attack, a traffic accident on E22, subway disruptions in Stockholm, stock market volatility in Asia, and a breakthrough discovery of the world's largest grav for walruses in the Indian Ocean.

Männen, som har sitt ursprung i Kina, döms för mord och mordförsök för sin roll i det dödligaste bombdådet i Thai lands historia. 20 människor dog i attentatet i augusti 2015, då en bomb exploderade vid en populär helgedom i centrala Bangkok .

De åtalade begick ett enda brott som bröt mot flera lagar. Domstolen har därför dömt dem till lagens strängaste straff, dödsstraffet, säger en av domarna. Det har inträffat en trafikolycka på E22 i höjd med Gualöv tidigt på torsdagsmorgonen. En personbil har kört in i ett lastbilssläp.

Föraren till bilen tros vara en 13-årig pojke. Han och hans medpassagerare i samma ålder har förts till sjukhus, skriver polisen på sin sajt. Skadeläget är oklart. Strulet på tunnelbanans röda linje i Stockholm fortsätter och under natten har ytterligare problem uppstått.

Ett signalfel på Strömbron har orsakat förseningar och inställda avgångar på röda linjen i nära två veckor. Nu ska något ha hänt i samband med arbete under natten, enligt SL. – I dag finns det stor risk att det kommer bli ytterligare förseningar på röda linjen för vi kan behöva gå med reducerad trafik en längre sträcka än vi har gjort tidigare, säger Andreas Strömberg.

Det är oklart hur lång tid det kommer ta att åtgärda problemet och det finns heller ingen prognos för när det ursprungliga signalfelet kan vara löst. Börserna i Asien sjunker i torsdagshandeln efter det att nya attacker skett på flera håll i Mellanöstern. Sydkoreanska Kospi tappar 1,9 procent och Hongkongbaserade Hang Seng är minus 1,4. New York Knicks stod för tidernas vändning i den fjärde NBA-finalen och är nu nära första titeln sedan 1973.

Titeln, Knicks första på 53 år, kan säkras i Texas natten mot söndag. Ett förstatligande av sjukvården, eller att avskaffa politikerna i Sveriges 21 regioner, har länge varit en av Kristdemokraternas viktigaste valfrågor. Det skulle göra vården mer jämlik och effektiv, enligt partiet. Men någon sådan stor reform har inte blivit av under Tidösamarbetet, trots att SD är inne på samma spår.

Lann är dock tydlig med att hon inte vill se S-ledaren Magdalena Andersson som statsminister utan vill fortsätta regera med Tidöpartierna. KD gick också till val på att korta vårdköerna och efter fyra år är facit att vallöftet är uppfyllt, enligt Lann. En ny upptäckt i djuphavsgraven på Indiska oceanen är världens största grav för valar. Bland de hundratals fossilerna finns ett som beräknas vara över fem miljoner år gammalt.

Den franske sångaren och skådespelaren Patrick Bruel åtalas för våldtäkt, våldtäktsförsök, sexuella övergrepp och sexuella trakasserier. Nio offer är aktuella i utredningen och åtalsbegäran kom efter det att utredarna förhört Bruel





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