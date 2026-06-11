News headlines in Swedish

A collection of news articles in Swedish, including topics such as the Nordic Resistance Movement's permission to hold a booth outside the Almedals area in Visby, Niger's new law criminalizing same-sex relationships, a fire at a multi-story apartment building in Gävle, and the arrest of a suspect in a rape case in Malmö.

Nordiska motståndsrörelsen har fått tillstånd att vara på plats i Visby under Almedalsveckan , rapporterar Aftonbladet med hänvisning till Almedalens ordförande Meit Fohlin. Enligt henne har NMR fått tillstånd att ha ett bord utanför själva Almedalsområdet, vid Söder torg.

– Polisen har sagt ja och vi har därför inget lagstöd att säga nej. Vi har sagt nej tidigare år när de velat vara inne i Almedalsområdet, men i år har de inte gjort det, säger Meit Fohlin till Aftonbladet. Niger i Västafrika gör samkönade relationer straffbara. Militärstyret har antagit en ny lag som kan innebära böter, samt fängelsestraff i mellan fem till tio år.

Samkönade par som gifter sig kan riskera mellan tio till tjugo års fängelse. Lagen involverar även människor som är inblandade i "sammanslutningar för homosexuella eller hbtqia-personer". Liknande lagar har nyligen införts i Burkina Faso och Ghana, medan Senegal skärpt redan befintliga straff. Ett lägenhetshus började brinna i centrala Gävle under torsdagseftermiddagen.

Enligt räddningstjänsten handlar det om ett flerfamiljshus med åtta våningar. – Det är en brand som startat på våning 1 och som spridit sig uppåt, uppger Jimmy Andersson Taylor, larmbefäl på Gästrike räddningstjänst. Branden i lägenheten på nedre plan är nu släckt. Men lägenheten är totalt utbränd.

Vid 18:40 var räddningstjänsten fortfarande på plats för att kontrollera husets ventilationsutrymmen. – Vi kollar om det bara är rökutveckling. Om det är brand så är det ju inte bra, säger Jimmy Andersson Taylor. Boende i flerfamiljshuset har evakuerats.

Det finns inga uppgifter om personskador. Den efterlyst våldtäktsmisstänkte har nu gripits. Mannen misstänks för en våldtäkt på Malmö centralstation och anträffades under torsdagen, skriver polisen på sin hemsida. Enligt polisen kunde gripandet genomföras odramatiskt.

Barn bör inte få en smartphone innan de fyllt 13 år, enligt en ny rekommendation från Folkhälsomyndigheten. Enligt myndigheten har 90 procent av alla tioåringar i Sverige en smartphone. Nu hoppas generaldirektören Olivia Wigzell att den nya rekommendation ska leda till en normförflyttning. – Det här kan ses som ett stöd för att föräldrar ska ha en gemensam vägledning att förhålla sig till, säger hon





Expressen / 🏆 19. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Nordiska Motståndsrörelsen Almedalsveckan Visby Niger Same-Sex Relationships Fire Rape Malmö Gävle

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Swedish News HeadlinesA collection of Swedish news headlines, categorized and summarized.

Read more »

News headlines in SwedishSwedish news headlines with summaries and categories.

Read more »

Swedish News HeadlinesA collection of Swedish news headlines, categorized and summarized.

Read more »

News headlines in SwedishSwedish news headlines with summaries and categories.

Read more »