News on Europaråd, Ukraine, Russia, and Humanitarian Crisis

The news text discusses the creation of a special court for Ukraine by Australia, Costa Rica, 34 members of the European Council, and the EU institution. It also mentions the Russian invasion of Ukraine, the response of the Ukrainian government, and the humanitarian crisis in Ukraine.

Australien, Costa Rica, 34 medlemsstater i Europaråd et samt EU som institution skapar en särskild domstol för Ukraina.

"Tiden för Ryssland att hållas ansvarigt för sin aggression närmar sig snabbt", säger Europarådets generalsekreterare Alain Berset. Rådets syfte är att främja demokrati och mänskliga rättigheter på kontinenten. Ryssland uteslöts från Europarådet – som inte har något med EU att göra – 2022, efter att landet invaderat Ukraina. En sorgedag har utlysts av Ukrainas huvudstad Kiev efter nattens omfattande ryska attack med missiler och drönare i vilken 24 personer dog, rapporterar.

Under dagen är alla flaggor hissade på halv stång i Kiev. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har lovat att svara på attacken. Under fredagen utbytte Ukraina och Ryssland 205 krigsfångar vardera, rapporterar Reuters. Utbytet är kopplat till en tre dagar lång vapenvila som förmedlats av USA:s president Donald Trump.

"205 ukrainare är hemma. De flesta av dem har varit i rysk fångenskap sedan 2022", skriver Ukrainas president Volodymyr Zelenskij på appen Telegram. Enligt Zelenskij är detta det första steget i en större fångutväxling, där länderna kommit överens om att byta 1 000 krigsfångar var. Under fredagen bytte Ukraina och Ryssland även döda soldater med varandra.

Ukraina mottog 526 kroppar och Ryssland 41, skriver Reuters. Mínst tre personer har dödats och tolv skadats i en attack mot Rjazan i Ryssland, säger den ryske guvernören Pavel Malkov, enligt statliga ryska nyhetsbyrån Tass. En person har dödats i en drönarattack mot den ryska gränsregionen Belgorod, enligt guvernören där. Rysslands försvarsdepartement uppger att 355 ukrainska drönare skjutits ned, bland annat över huvudstaden Moskva.

Ukrainas militär har inte kommenterat uppgifterna om attackerna. Till en början kom många cancerpatienter till Sverige, men den senaste tiden har allt fler tagits emot som behöver akut vård, bland annat för allvarliga brännskador. Det har dels varit stridsrelaterade händelser, det vill säga drönare eller explosioner, men vi har också haft civila där det har varit vanliga olyckor som brand i lägenhet, säger Fredrik Huss vid Brännskadecentrum på Akademiska sjukhuset i Uppsala, till Ekot.

För att avlasta den ukrainska sjukvården under kriget har sammanlagt över 5 000 patienter evakuerats till ett tjugotal länder i Europa. Den tidigare brittiske försvarsministern Ben Wallace har placerats på en rysk efterlysningslista. Enligt den statliga nyhetsbyrån Tass rör det sig om "terrorrelaterade anklagelser". Wallace tjänstgjorde som försvarsminister mellan 2019 och 2023 och gav ofta sitt uttalade stöd till Ukraina i kriget mot Ryssland.

Mark Galeotti, historiker och välkänd Rysslandexpert, kallar på X nyheten för "den senaste galenskapen från Moskva". Ryska politiker har vid flera tillfällen uttalat sig negativt om Wallace. I oktober i fjol sade Wallace att "vi måste krossa den förbannade bron" med hänvisning till bron som förbinder Krimhalvön med det ryska fastlandet. Ukraina kommer att svara på de omsattande ryska attackerna de senaste dygnen, skriver president Volodymyr Zelenskyj på Telegram.

Mellan den 13 och 14 maj avfyrades 1 567 drönare och 56 robotar mot Ukraina. Enligt Zelenskyj lyckades 94 procent av drönare att skjutas ned medan 73 procent av robotarna stoppades. I huvudstaden Kiev har minst sju personer dött och fler personer skadats. Ännu saknas 20 personer sedan en byggnad rasat i en av de ryska attackvågorna.

Ryssland attackerade på torsdagen ett fordon tillhörande FN:s kontor för samordning av humanitära insatser, OCHA, två gånger med drönare under en humanitär insats i Cherson i södra Ukraina, uppger president Volodymyr Zelenskyj på X. Rysslands president Vladimir Putin kommer att besöka Kina "mycket snart" och förberedelserna inför resan är redan klara, uppger Kremls talesperson, Dmitrij Peskov, på torsdagen enligt Reuters. Putin och Kinas president Xi Jinping har träffats över 40 gånger genom åren, senast i Peking i september förra året, uppger nyhetsbyrån.

De två ledarna tecknade ett strategiskt partnerskap "utan gränser" i februari 2022, kort innan Ryssland invaderade Ukraina. Ungerns nyvalde premiärminister Péter Magyar har kallat upp den ryska ambassadören efter den massiva drönarattacken mot Ukraina nära Ungerns gräns natten till torsdagen, rapporterar BBC. – Den ungerska regeringen fördömer kraftfullt den ryska attacken mot Transkarpatien", sade Magyar till medi





Europaråd Ukraine Russia Special Court For Ukraine Humanitarian Crisis Drone Attacks Burning Buildings Cancer Patients In Sweden Ben Wallace Russian Afterlysingslist Putin And Xi Jinping Russian Attack On OCHA Hungary And Russia

