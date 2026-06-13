News on Russia-Ukraine conflict, military attacks, and international reactions

The news text provides updates on the ongoing Russia-Ukraine conflict, including the severity of the situation in Kostiantynivka, the highest number of civilian deaths in a month in Ukraine, and the response from Russia and the international community. It also covers military attacks, sanctions against Russia, and the impact on the Russian economy.

Rysslands storskaliga invasion av Ukraina har pågått sedan den 24 februari 2022, då ryska trupper anföll Ukraina från flera håll. Läget är allvarligt i Kostiantynivka , del av det ukrainska 'fästningsbältet i öster', enligt Emil Kastehelmi, militäranalytiker på finska Black Bird Group.

Enligt honom riskerar staden att falla under sommaren. I maj registrerade FN det högsta antalet civila dödsoffer under en månad i Ukraina sedan april 2022, visar en ny rapport från flyktingorganet UNHCR. Minst 274 civila uppges ha dödats och ytterligare 1 763 skadats, varav raket- och drönarattacker stod för knappt hälften, 45 procent, av dödsfallen. Minst sex civila dödades och 52 skadades under det senaste dygnets ryska attacker mot mål runt om i Ukraina.

Rysslands president Vladimir Putin säger att de ukrainska attackerna på ryskt territorium skadar den ryska ekonomin, men att 'allt återhämtar sig snabbt'. Ukraina har genomfört flera attacker mot rysk infrastruktur den senaste tiden. Putin säger att Ryssland kommer att svara genom att öka antalet attacker mot Ukraina. Ukraina har under natten mot fredag genomfört attacker mot petrokemiska fabriker på flera platser i Ryssland.

Bilder postade på sociala medier visar hur lågor och tjock svart rök stiger upp från fabriksbyggnaden. Även ett oljeraffinaderi i regionen ska ha blivit träffat. Donald Trump har återkommande kritiserat europeiska Nato-länder för låga försvarsutgifter och förlitar sig för mycket på amerikanskt militärt stöd. USA planerar att dra tillbaka en tredjedel av de stridsplan och krigsfartyg som har gjorts tillgängliga för Natos insatser i Europa.

Ukraina har sanktionerats av EU och FN för sin invasion av Krimhalvön. Maria Zakharova, talesperson på det ryska utrikesdepartementet, säger att sanktionerna mot Ryssland har inte uppnått de mål som unionen hade hoppats på. I Zaporizjzja har Europas största kärnkraftverk varit utan el efter en attack under onsdagskvällen. Enligt IAEA har det inte registrerats någon förhöjd radioaktivitet och att dieselaggregat i nuläget håller igång viktiga funktioner såsom kylsystem. Målen uppges vara militärt kopplade





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