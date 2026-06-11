News on US-Iran relations, economic impact of oil prices, Amnesty International criticism, and Israeli government approval of settlements

The news text discusses the ongoing tensions between the US and Iran, the impact of high oil prices on the global economy, Amnesty International's criticism of Israel's settlement plans, and the Israeli government's approval of new settlement construction.

Trump hävdar att samtal har förts med det iranska ledarskapet på den allra högsta nivån och att "detaljer och slutliga punkter har godkänts av alla parter involverade".

Han nämner att ett avtal har godkänts av USA, Israel, Saudiarabien, Förenade Arabemiraten, Qatar, Turkiet, Pakistan, Bahrain, Kuwait, Jordanien, Egypten, "och andra". Men Trump nämner alltså inte Iran som en av de parter som godkänt ett avtal.

"Tid och plats för underskriften av avtalet ska presenteras inom kort". EU:s utrikeschef Kaja Kallas har träffat Irans utrikesminister Abbas Aragchi för att diskutera de senaste dagarnas eskalering av striderna mellan USA och Iran. – En återgång till ett fullskaligt krig skulle vara enormt kostsamt för hela regionen. Diplomatin är fortsatt den bästa vägen ut ur detta krig, säger Kallas enligt Reuters.

Utrikeschefen säger vidare att hon varit i kontakt med Kuwaits utrikesminister Sheikh Jarrah Jaber Al-Ahmad Al-Sabah. Kriget mellan Iran och USA är den värsta smällen mot världsekonomin sedan covidpandemin, uppger Världsbanken i en ny ekonomisk prognos. Det rapporterar Världsbanken sänker tillväxtprognoserna. Den globala produktionen förväntas i år bara öka med 2,5 procent, en minskning från de senaste årens 2,9 procent.

Det är den långsammaste tillväxttakten sedan pandemin. Kraftigt stigande priser på olja, gas, konstgödsel och industriella kemikalier på grund av blockaden av Hormuzsundet, bromsar tillväxten i länder över hela världen. Världsbankens prognos är dystrare, jämfört med i januari. Då bedömde man att den globala ekonomin skulle kunna parera effekterna av USA:s tullavgifter.

Han hävdar samtidigt att USA inom kort kommer att inta ön Kharg och "andra strategiska platser inom oljeinfrastrukturen" och därmed ta "total kontroll" över Irans olje- och gasmarknader – "precis som vi gjort med Venezuela". Trump säger samtidigt, till Fox News, att samtal pågår med Iran, något som även anonyma diplomater bekräftat under dagen i flera olika medier. USA:s centralkommando uppger att man under onsdagen angripit ytterligare ett fartyg i Hormuzsundet – tankfartyget m/t Jalveer. Fartyget seglade under Guinea-Bissaus flagg.

Det är ännu oklart om några människor kommit till skada. Även det nu beskjutna fartyget var lastat med olja från Iran. Enligt Centcom avfyrades två Hellfire-missiler mot fartygets maskinrum efter att besättningen upprepade gånger underlåtit att följa de amerikanska styrkornas order.

Tre indiska sjömän har omkommit efter en amerikansk attack mot oljetankfartyget Settebello utanför Omans kust på tisdagskvällen, rapporterar den lokala nyhetskanalenUSA:s militär commando CENTCOM bekräftar enligt Reuters att man genomfört en "precisionsattack" mot Settebello när den passerade Omanbukten i tisdagskväll. Attacken motiveras med att fartyget transporterade iransk olja och att besättningen inte följde instruktioner från de amerikanska styrkorna. USA sköt direkt mot maskinrummet. Israels regering förväntas i dag godkänna en plan att finansiera och bygga 61 nyligen godkända bosättningar.

Mer än 350 miljoner dollar avsätts för att genomföra planen. I ett inlägg påAmnesty International kritiserar beslutet och menar att Israel trappar upp den etniska rensning på ockuperade Västbanken medan omvärlden ser mellan fingrarna Sedan 2023 har beduiner och palestinska lantbrukare fördrivits helt eller delvis från minst 117 samhällen, enligt"Det vi bevittnar är en avsiktlig och statligt driven annektering, i fullständig strid med internationell rätt, som utvecklas framför ögonen på hela världen", säger generalsekreteraren Agnès Callamard i en kommentar.

Sent i går kväll röstade knesset igenom en lag som enligt riksåklagaren kommer att undanröja barriären mellan politiker och rättsväsende Polisens oberoende kommer därmed att undergrävas, säger riksåklagaren som anser att lagen kommer att äventyra avdelningens oberoende, politisera den och politisera brottsutredningar av polisen. Lagen ger justitieministern kontroll över utnämningen av cheferna för de interna utredningarna direktör och inrättar en ny, politiskt utnämnd tjänsteman inom avdelningen som ska medla i tvister om utredningar





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US-Iran Relations Iranian-American Talks Oil Prices And Global Economy Amnesty International Criticism Israeli Government Approval Of Settlements

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