This news summary covers a range of topics, including Iran's response to the US proposal, a traffic accident involving a motorcycle and a car, a fatal fire in Ulricehamn, unusual outdoor fires in Jönkoping, the death of a person in a drone attack in Charkiv, the passing of the first LNG tanker through the Hormuz Strait, a winter stomach bug outbreak on a cruise ship, and a suspected murder in Eskilstuna.

Iran har svarat på USA:s förslagIran ska ha lämnat ett svar på USA:s fredsförslag, rapporterar Al Jazeera och hänvisar till statskontrollerade medier. Förslaget ska ha framförts till USA via medlarlandet Pakistan.

I nuläget finns det inga uppgifter kring vad svaret innehåller mer än att det är ett försök att få slut på kriget. Förslaget från USA ska vara ett ensidigt dokument bestående av 14 punkter, enligt Axios. Två personer har förts till sjukhus med oklart skadeläge efter en trafikolycka mellan en motorcykel och bil. De två personerna som skadats färdades på motorcykeln.

Olyckan inträffade klockan 12.50 länsväg 108 norr om Svedala. En man har dött efter en villabrand i Ulricehamns kommun på lördagsmorgonen, rapporterar GP. När räddningstjänsten kom till platsen var det så pass kraftig rökutveckling att personalen inte kunde gå in. När rökdykarna till sist kunde komma in i villan hittade de en redan avliden person.

– Identiteten är inte hundraprocentigt fastställd även om vi tror oss veta vem han är. Hans anhöriga är underrättade om omständigheterna, säger Jens Andersson till tidningen. Händelsen utreds som allmänfarlig vårdslöshet, skriver polisen på sin sajt. I Jönköpings län har ovanligt många larm om utomhusbränder inkommit till räddningstjänsten under natten.

Bland annat har räddningstjänsten släckt brand i en trädstam, på en fotbollsplan och där eld spridit sig från grillplatser. – Det är för att det varit väldigt varmt under en längre tid, torrt och det har ju blåst. Då blir det ju väldigt uttorkande i skog och mark, säger Kristoffer Oskarsson, vakthavande befäl vid räddningstjänsten till P4 Jönköping. – Som tur var kommer det att komma lite sämre väder här framöver, så det är tacksamt.

Minst åtta personer har skadats i ryska attacker på olika håll i Ukraina, enligt ukrainska myndigheter. Detta trots den vapenvila som USA:s president Donald Trump meddelat ska gälla. En treårig flicka skadades och fördes till sjukhus efter att Ryssland attackerat två distrikt i Dnipropetrovsk-regionen med drönare. Det uppgav regionens guvernör Oleksandr Ganzja klockan 06.30 på söndagsmorgonen.

Samtidigt uppges en 19-åring ha skadats i en drönarattack. I storstaden Charkiv träffades ett flerfamiljshus av en drönare sent på lördagen. Sex personer uppges ha skadats, bland dem en tioårig pojke och två åttaåringar. På fredagen meddelade USA:s president Donald Trump att Ukraina och Ryssland gått med på en tre dagar lång vapenvila, 9–11 maj, över högtidlighållandet av slutet på andra världskriget.

(TT) På kryssningsfartyget Caribbean Princess har 102 passagerare och 13 i besättning drabbats av vinterkräksjuka, enligt ABC News. Besättningen har efter det ökat städningen ombord och de sjuka har blivit isolerade. En omfattande rengöring på fartyget är planerat till när det går i land. Skeppet befinner sig just nu i nordvästra atlanten och är på väg mot Puerto Plata i Dominikanska republiken, enligt kanalen.

Fartyget ska sedan anlända till Florida den 11 maj. Sedan Irankriget bröt ut har nu den första LNG-tankern passerat Hormuzsundet. Fartyget, som transporterar flytande naturgas, är registrerat i Qatar. Beskedet kan vara ett tecken på att det kan bli ökat flöde av naturgas ut på världsmarknaden, rapporterar Omni med hänvisning till Bloomberg.

Polis tillkallades till en bostad i Eskilstuna vid 02 under natten till söndag. en hemmafest hade spårat ur. Där anträffades en man i 60-årsåldern med mycket allvarliga skador från ett vasst föremål. Polisen genomförde livräddande insatser på plats, men mannens liv gick inte att rädda. Närmast anhöriga har underrättats.

– Jag tolkar det här som en ganska liten fest, men med hög berusningsgrad, säger Angelica Israelsson Silfver, presstalesperson vid polisregion Öst. En jämnårig man greps och har under morgonen anhållits, på sannolika skäl misstänkt för mord. De båda männen är bekanta med varandra. Tre anhållna för KristianstadmordTre män i 25-årsåldern har gripits efter mordet på en ung man i Kristianstad på lördagskvällen.

Åklagaren har även fattat beslut om att männen ska anhållas. Samtliga är misstänkta för mord. Är de kända av polisen sedan tidigare? – Vi kan konstatera att de är misstänkta i det här ärendet, säger Filip Annas, presstalesperson vid polisregion Syd.

Utesluter ni fler gripanden? – Vi tror att det är dem som gripits som är inblandade. Polisen har ännu inte klarlagt något motiv





Expressen / 🏆 19. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

USA väntar sig svar från Iran idag – Senaste nytt om kriget mellan Iran, USA och IsraelSVT liverapporterar om konfliktens utveckling

Read more »

– Krisen i Mellanöstern – Iran: Hormuz lika värdefullt som atombombAtt kontrollera Hormuzsundet är lika värdefullt för Iran som att ha en atombomb.

Read more »

USA och Israel attackerade Iran, högt iりが जारीDen 28 februari 2026 attackerade USA och Israel Iranens högsta ledare, Ayatollah Khamenei, och svarade med en motattack mot bland annat Israel. Världens tålamod väntas utökas med beskedet om ett fredsavtal mellan USA och Iran. Hittills har blockaden av Hormuzsundet varit en knäckfråga.

Read more »

USA och Israel attackerar Iran, dödsrik: Iran svarar med motattacker, världen väntar på fredsavtalDenna händelse inträffade den 28 februari 2026. Då attackerade USA och Israel Iran och dödade ayatollah Khamenei, landets högsta ledare. Iran svarade därefter med motattacker mot bland annat Israel. Förhoppningsvis kommer världen snart att få besked om ett fredsavtal mellan USA och Iran.

Read more »