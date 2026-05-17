News Summary

The news text discusses various topics related to international relations, including a conversation between Donald Trump and Benjamin Netanyahu on the situation in Iran, the death of four Palestinians in Israeli attacks in Gaza, a drone attack at a nuclear power plant in Abu Dhabi, and the ongoing conflict between Iran and the United States and Israel. It also mentions the opening of the Iranian stock market after a long closure due to the war, the economic impact of the war on Iran, and the recent attack on Israel in Lebanon and Gaza.

Donald Trump och Israels premiärminister Benjamin Netanyahu har i ett samtal på söndagen diskuterat situationen i Iran, rapporterar Axios med en israelisk tjänsteman. Tills vidare finns det inga närmare uppgifter om vad ledarna diskuterade under söndagens samtal.

Israel och USA gick till attack mot Iran i slutet av februari i år. Sedan april råder en vapenvila mellan länderna. Fyra palestinier uppges ha dödats i israeliska attacker i Gazaremsan under söndagseftermiddagen, enligt läkare i Gaza. Det rapporterar Reuters.

En drönare har slagit ner vid ett kärnkraftverk i Abu Dhabi, uppger Abu Dhabi Media Office enligt Reuters. Attacken orsakade en brand, men inga personer har skadats och kärnkraftverket fungerar som vanligt. De viktigaste systemen är opåverkade, enligt landets federala myndighet för kärnreglering. Det framgår inte av uttalandet vem som ligger bakom attacken.

Sedan kriget i Iran inleddes har Förenade Arabemiraten attackerats med flera missiler- och drönare, som enligt myndigheterna har sitt ursprung i Iran, skriver Reuters. Iran uppger på lördagen att 39 personer i landet har avrättats för samarbete med USA och Israel sedan kriget inleddes, rapporterar Reuters med hänvisning till iranska medier. Iran uppger att de kommer att öppna handeln på börsen i landet efter en flera månader lång paus på grund av kriget med Israel och USA.

Enligt en iransk tjänsteman stängde börsen i krigets inledning för att förhindra panikdriven handel. Irans ekonomi har gått dåligt under kriget, bland annat har landet haft svårt att exportera olja genom Hormuzsundet på grund av USA:s blockad. Iran exporterade 10 miljarder fat olja genom Hormuzsundet i april, vilket är att jämföra med snittet på 93 miljarder före kriget bröt ut, rapporterar Reuters.

– Exporten genom Hormuzsundet är låg och beror på att oljetankfartyg inte anlöper hamnarna på grund av försäkringsskäl, säger Basim Mohammed som nyligen tillträtt som Irans nya oljeminister. Pakistans inrikesminister Syed Mohsin Naqvi har på lördagen rest till Iran för förhandlingar med Iranska minister. Enligt diplomatkällor i Islamabad kommer parterna att diskutera ländernas relationer och fortsatta fredsförhandlingar mellan USA och Iran. Europeiska länder förhandlar med Irans revolutionsgarde om säker passage genom Hormuzsundet.

USA inledde sin blockad den 13 april. Min sex personer dödades och 22 skadades i en israelisk attack i södra Libanon på fredagen, rapporterar Reuters med hänvisning till libanesiska medier. Sju personer har dött och 50 har skadats i israeliska flygattacker i Gaza, rapporterar Reuters. Attackerna ska ha riktats mot en lägenhet och ett fordon.

Ett barn och tre kvinnor finns bland de döda. Enligt Mahmoud Basal, talesperson för civilförsvaret i Gaza, befann sig hundratals människor i byggnaden som var målet för attacken. ”Missilen avfyrades utan någon förvarning. Vi talar om ett antal döda. Vi talar om ett stort antal skadade”





