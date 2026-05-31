This news summary covers a range of topics, including a deadly chemical accident in the US, a violent incident in Norrköping, and the military operations in southern Lebanon. It also mentions the Champions League final, the chaos in Paris, and the chaos in Stockholm's public transportation. Additionally, there are updates on the situation in Iran, Venezuela, and the presidential elections in Spain.

Dödssiffran stiger efter den svåra olyckan på ett pappersbruk i USA tidigare i veckan. Elva personer har omkommit, meddelar myndigheterna sedan samtliga nio personer som saknats har hittats döda.

Olyckan inträffade vid ett skiftbyte i tisdags, då en stor tank innehållande det mycket frätande ämnet vitlut brast vid anläggningen i Longview i delstaten Washington. Polisen larmades under den tidiga morgonen till en bostad i Norrköping där en kvinna agerat våldsamt. Hon ska ha kastat saker omkring sig, bland annat en fågelbur med en papegoja i. Kvinnan omhändertogs och är misstänkt för våldsamt motstånd och ringa narkotikabrott.

En anmälan till länsstyrelsen om djur i fara kan också bli aktuellt, skriver polisen på sin hemsida. Polisen uppger att papegojan fått följa med till polisstationen där den gjort vakthavande befäl sällskap under morgonen.

"Han säger att gojan till synes mår bra, vill ha kontakt men är inte fysiskt sällskaplig. Den är också tystlåten", säger polisens presstalesperson Johnny Gustavsson. Tre tonåringar har förts till sjukhus med oklart skadeläge efter att en bil kört av vägen och voltat på länsväg 706 i Uppsala kommun. Det uppger polisen.

Israel försöker ta kontroll över södra Libanon Den israeliska militären (IDF) rycker fram i södra Libanon. Målet är att ta kontroll över området, som domineras av shiamilisen Hizbollah. I fredags gick IDF över floden Litani, den informella gränsen i södra Libanon för israelisk närvaro. Efter intensiva strider har militären bland annat tagit kontroll över det medeltida slottet Beaufort, som uppfördes under korsriddarnas tid.

Libanons premiärminister Nawaf Salam anklagade på lördagen Israel för att ägna sig åt "den brända jordens taktik" genom att förstöra infrastruktur i landet. USA:s president Donald Trump ska ha skärpt sina villkor för en möjlig överenskommelse med Iran och skickat tillbaka förslaget till motparten. Det uppger flera källor till The New York Times. Paris stod i lågor i natt.

Firandet av Paris SG:s Champions League-titel spårade ur – värst var det i den franska huvudstaden. Fransk polis har gripit över 400 personer, varav 280 i Paris. Omkring 20 000 personer uppges ha samlats på Champs-Elysées. Sammandrabbningar har skett mellan polis och supportrar och minst sju poliser har skadats, varav en allvarligt.

Bilar har försatts i brand, en polisstation har attackerats och polis använde tårgas mot massorna. Även förra året blev det stökigt i den franska huvudstaden kring Champions League och som förebyggande åtgärd sattes 22 000 poliser in runt om i landet. Det är den andra natten i rad som USA:s militär slår till mot båtar som påstås smuggla narkotika.

Sedan i september förra året har över 200 påstådda narkotikasmugglare dödats i USA:s militära insatser i Karibiska havet och östra Stilla havet. I sociala medier säger han att det är dags att "skapa förutsättningar för att hålla presidentval" och ge folket en chans "till förändring".

Uppmaningen kommer cirka fem månader efter det att Delcy Rodríguez tog över makten som interimspresident, sedan USA:s militär attackerat huvudstaden Caracas och fört bort president Nicolás Maduro. 76-årige González Urrutia, en tidigare diplomat som lever i exil i Spanien, sågs av många internationella bedömare som den rättmätige vinnaren i presidentvalet 2024. USA:s regering har erkänt Rodríguez som ny ledare, normaliserat diplomatiska band, lättat på sanktioner och förhandlat fram oljeuppgörelser.

Varken Washington eller Caracas har indikerat att något val är på gång. Franska PSG, Paris Saint-Germain, tog hem Champions League-finalen mot Arsenal efter förlängning följt av ett straffdrama. Det var jämnt in i det sista – på den femte straffen avgjordes fotbollsmatchen. Kaos i Stockholms kollektivtrafik väntas även söndag Ett vagnfel på röda linjen orsakade kaos lördag när passagerare fastnade i en tunnel i timtal.

Brist på ersättningsbussar beroende på Stockholm Marathon byggde på oredan. – Det kommer att ta en bra stund innan vi är tillbaka på någon form av tidtabell och där vi kan känna oss trygga med den. Vi jobbar för att vi ska vara i fas till måndagen, säger Strömberg





Fler satsningar på trygghet i Norrköping – 7 av 8 partier fortfarande överensUnder fredagen presenterades steg två i det breda samarbetet kring trygghetsfrågorna i Norrköping. Ytterligare 20 miljoner kronor satsas på bland annat en handlingsplan för att förhindra rekryteringen av barn till nätverkskriminalitet, samtidigt som SAO-jobb införs.

