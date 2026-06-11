News Summary

This news text covers a range of topics, including the deaths of two Indian sailors and the disappearance of another after an attack on an oil tanker by the US military, the Israeli government's plan to finance and build settlements, the forced displacement of Bedouins and Palestinian farmers, the closure of the Strait of Hormuz by Iran, and the self-defense attacks launched by the US military against Iran.

Två indiska sjömän har omkommit och en saknas fortfarande efter en amerikansk attack mot oljetankfartyget Settebello utanför Omans kust på tisdagskvällen. USA:s militär commando CENTCOM bekräftar att man genomfört en 'precisionsattack' mot Settebello när den passerade Omanbukten i tisdagskväll.

Attacken motiveras med att fartyget transporterade iransk olja och att besättningen inte följde instruktioner från de amerikanska styrkorna. USA sköt direkt mot maskinrummet. Israels regering förväntas i dag godkänna en plan att finansiera och bygga 61 nyligen godkända bosättningar. Mer än 350 miljoner dollar avsätts för att genomföra planen.

I ett inlägg på Amnesty International kritiserar beslutet och menar att Israel trappar upp den etniska rensning på ockuperade Västbanken medan omvärlden ser mellan fingrarna. Sedan 2023 har beduiner och palestinska lantbrukare fördrivits helt eller delvis från minst 117 samhällen. USA har inlett attacker mot flera mål i Iran, uppger USA:s militärkommando. Attackerna beskrivs av militärkommandot som 'självförsvar' som svar på 'Irans obefogade och fortsatta aggression'.

Irans högsta militära ledning meddelar att Hormuzsundet nu är helt stängt för passage för alla fartyg, inklusive oljetankers och kommersiella fartyg. Alla fartyg som försöker passera sundet kommer att angripas. USA har inlett attacker mot flera mål i Iran, uppger USA:s militärkommando. Attackerna beskrivs av militärkommandot som 'självförsvar' som svar på 'Irans obefogade och fortsatta aggression'.

Iranska medier rapporterar om explosioner på flera platser i anslutning till Hormuzsundet. Rapporter kommer från Minab och Sirik. Samt från Bandar Abbas, Qeshm och Hengam. Medier i Iran rapporterar även om att luftvärnet har aktiverats i västra Teheran.

Det finns även rapporter om explosioner i staden Gorgan vid Kaspiska havet. USA:s försvarsminister Pete Hegseth säger att USA kommer att slå till mot mål i Iran under natten. Försvarsministern säger vidare att Centcom 'kommer att ha mycket att göra i natt'. USA:s president Donald Trump hävdar att över 100 miljoner fat olja förts med oljetankers genom Hormuzsundet, som ett resultat av en 'hemlig operation'.

Operationen går ut på att amerikanska flottan eskorterar fartyg genom sundet.

'Över 200 kommersiella fartyg har tryggt färdats genom sundet. Denna enormt framgångsrika insats beror på att Amerikas förenta stater KONTROLLERAR Hormuzsundet – INTE Iran', skriver Trump





dagensnyheter / 🏆 7. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Trump: Iran har skjutit ned amerikansk helikopter – Senaste nytt om kriget mellan Iran, USA och IsraelSVT liverapporterar om konfliktens utveckling

Read more »

News SummaryThe news text covers a range of topics, including Finland's president Alexander Stubb being mentioned as a potential representative for Europe in future peace negotiations with Russia, explosions near Iranian cities, attacks on Iran by the US, a fire at a sauna in Sweden, protests in Belfast, and a brawl in Linköping.

Read more »

USA och Iran: USA anklagar Iran för attack mot fartyg, Iran svarar med stängda HormuzsundetUSA anklagar Iran för attack mot fartyg, Iran svarar med stängda Hormuzsundet. USA:s krigsminister varnar Iran för USA:s kommande attacker mot Iran. USA:s president påstår att han haft direktkontakt med Iran. Iran hävdar att alla fartyg som försöker passera Hormuzsundet kommer attackeras.

Read more »

News SummaryThis news summary covers various topics such as the Russian attack on a residential building in Pavlohrad, Ukraine, the upcoming G7 summit in France, the panic among Russian tourists stranded after the summer season, the use of F-5 Flamingo cross-country robots by Russia, the tests of a new Ukrainian air defense robot, the strikes on a refinery and a research facility in Russia, the Ukrainian drone attacks on Russian targets, and the Ukrainian president's drone agreement with Latvia.

Read more »