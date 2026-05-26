Det ska vara en tank fylld av kemikalier som har imploderat. Exakt hur många som dött och skadats har inte bekräftats officiellt. För bara tre dagar sedan ägde Göteborgsvarvet rum.

Nu har biljetterna till nästa års halvmaraton sålt slut. – Vi är helt överväldigade och tacksamma över det enorma intresset, skriver Madelene Gimlegård, kommersiell chef på Göteborgsvarvet i ett pressmeddelande. Enligt arrangören är biljetterna denna gång slut på rekordtid. Det är även ett rekordantal kvinnor som anmält sig, nämligen 48 procent.

I Uppsala har träd fallit omkull på flera platser. Enligt Expressen försvann också tre båtar i Stockholms skärgård på grund av plötsliga vindar. Strax innan 19.30 var båtarna, som tillhör en segelskola och hade barn ombord, funna igen. Det är just nu stopp i tågtrafiken norr om Stockholm.

Det med anledning av en olycka som ägt rum i höjd med Upplands Väsby. Pendeltåg, regionaltåg, fjärrtåg och Arlanda Express påverkas i båda riktningar, uppger Trafikverket. Sverige vinner med 4-2 mot Slovakien i ’vinna eller försvinna’-matchen i ishockey-VM. Men redan efter nästan fem spelade minuter gjorde Slovakien matchens första mål.

Efter en kvart kontrade Sveriges Anton Frondell. De kommande två målen gjordes av Ivar Stenberg och Jakob Silfverberg i den andra perioden. Med bara minuten kvar av den tredje perioden gjorde Oliver Ekman-Larsson mål, och slutresultatet blev därmed 4-2 till Sverige. I oktober i fjol rånades muséet Louvren i Paris där tjuvarna fick med sig både smycken och juveler för en summa på nästan en miljard kronor.

Kusinäktenskap och äktenskap mellan andra nära släktingar förbjuds från och med den 1 juli, vilket röstades igenom i en enig riksdag. Förbudet, som är undantagslöst, innebär även att utländska kusinäktenskap inte kommer erkännas i Sverige. Branden ägde rum i helgen, och när räddningstjänst kom till platsen var villan helt övertänd. En man i 60-årsåldern häktas misstänkt för mordförsök på tre personer som skottskadades i ett villaområde i Älvsjö i södra Stockholm i helgen.

Skottlossningen ska ha föranletts av någon form av konflikt som hade brutit ut på platsen, enligt polisen. En man fick allvarliga skador. Expressen har rapporterat om att det ska ha rört sig om en hyrestvist, där den misstänkte mannen skulle vräkas från sin bostad. – Att det rör sig om någon form av tvist, det kan jag bekräfta.

Sedan vill jag inte kommentera närmare vad det rör sig om för typ av tvist, säger åklagare Gabriella Widstrand till TT. Allsvenska laget Malmö FF sparkar huvudtränaren Miguel Angel Ramirez, uppger klubben i ett pressmeddelande. Även den assisterande tränaren Endika Gavina och Cristobal Fuentes, head of performance, tvingas lämna. I pressmeddelandet framkommer det att besluten gäller med omedelbar verkan, och att processen att rekrytera en ny huvudtränare är i full gång.

– Vi har under våren kunnat konstatera bristande sportsliga prestationer och resultat som lag och vi har inte lyckats med att utveckla våra spelare individuellt enligt våra målsättningar. Det är orsakerna till att vi beslutat att gå skilda vägar med Miguel, säger klubbens ordförande Zlatko Rihter. Håkan Nesser dömdes till 18 månaders fängelse för grovt skattebrott 2024. Sedan juli 2025 har han avtjänat sitt straff på en anstalt i Sörmland.

Men på fredag släpps han ur fängelse och får avtjäna resten av sitt straff i hemmet med fotboja. Det handlar om ungefär två månader, enligt Helagotland





