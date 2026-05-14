News Text in Swedish

The news text is about various topics such as a brawl related to toilet use, a student from Henley College in Oxfordshire, a new health minister in the UK, a sports sponsorship deal, a death of a prominent artist, a case of a boy being assaulted, and a group of passengers being quarantined on a cruise ship.

Det hela ska ha handlat om något form av bråk i anslutning till toalettkön, säger Morten Gunneng, vakthavande befäl hos polisen region Väst. Personerna kontrollerades på plats och två individer från vardera sida har anmält varandra för misshandel, enligt polisen.

Ingen ska ha behövt föras till sjukhus. Det rör sig om en student på Henley College i Oxfordshire, bekräftar den brittiska hälsomyndigheten UKHSA. Två personer behandlas för sjukdomen. Ett av fallen har bekräftats tillhöra samma stam som låg bakom sjukdomsutbrottet i Kent tidigare i år då två personer dog.

Enligt UKHSA är risken att det drabbar allmänheten i dagsläget låg. Epidemisk hjärnhinneinflammation (meningit) orsakas oftast av olika typer av meningokockbakterier i saliven. Sjukdomen sprids lätt exempelvis med kyssar eller med så kallad droppsmitta när någon hostar eller nyser. Parlamentsledamoten James Murray har blivit utsedd till ny hälsominister i Keir Starmers regering, uppger premiärministerns kansli.

Landets investeringsfond (Pif) är nu presenterad som ’officiell turneringssponsor’ till kommande herr-VM i USA, Kanada och Mexiko. Värdet på affären, som rör Nordamerika och Asien, är inte avslöjat, men när allt blev officiellt sades det att idrott är en ’prioriterad sektor’ för Saudiarabien.

Landet har under en längre tid öst miljarder över idrotten, men när det nyligen meddelades att den statliga investeringsfonden slutar finansiera LIV-touren i golf efter det här året har det väckts frågor om sportsatsningen prioriteras bort i framtiden. Den österrikiska konstnären, filmregissören och författaren Valie Export är död. Hon var bland annat känd för en rad provokativa, feministiska performanceverk med kroppen i centrum.

Hon gjorde sig ett namn i konstvärlden på 1960- och 1970-talet med performanceverk på öppen gata som provocerade i efterkrigstidens Österrike – bland annat fick hon hem giftbrev med posten. Men hon var inte ute efter att chockera, utan protestera, sade hon senare. En pojke i 15-årsåldern har blivit nedslagen och därefter sparkad på av flera personer i Hässelby Villastad i Stockholm, skriver polisen på sin hemsida.

Brottsplatsen är avspärrad för en teknisk undersökning och pojken har förts till sjukhus med allvarliga men inte livshotande skador. Några passagerare på kryssningsfartyget Ambition har under torsdagen fått gå i land efter att ha hållits isolerade i Frankrike efter ett Omkring 50 personer hade visat symptom, men de som var friska fick gå i land, uppgav franska myndigheter. Isoleringsriktlinjerna kommer att fortsätta för de sjuka, ’tillsammans med förstärkta förebyggande åtgärder och hygienprotokoll ombord’.

Enligt Donald Trump har Kina lagt en beställning på 200 Boeing-flygplan. Om uppgifterna stämmer är det första gången på nästan ett decennium som Kina köper kommersiella plan från en amerikansk aktör, rapporterar Reuters. Marknaden hade räknat med en beställning på närmare 500 plan, och kort efter beskedet föll därmed Boeings aktie med fyra procent





