The text provides news updates on a court case brought against a 12-year-old girl in Borås accused of throwing hand grenades, the proposed change in the daily mail delivery frequency of Postnord, and a healthcare update on the Norwegian princess Astrid needing hospitalization.

En 12-årig flicka befinns skyldig till att ha kastat två handgranater i Borås, skriver Borås tidning. Av ren tur detonerade de aldrig. Händelsen inträffade i november i fjol, då två odetonerade handgranater hittades utanför ett flerfamiljshus.

Ett VMA utfärdades och en skola i närområdet inrymdes. Den 12-åriga flickan blev snart misstänkt. Genom samtal och förhör framkom att hon tagit på sig att utföra ett sprängdåd mot betalning, men att detta misslyckats. Borås tingsrätt konstaterar i en så kallad bevistalan att flickan är skyldig till handlingen, men eftersom hon är under 15 år utdöms ingen påföljd.

(TT) Kravet på Postnord om varannan dag-utdelning av brev slopas, rapporterar Dagens industri. I stället ska majoriteten delas ut var tredje dag. Postnord – som till 60 procent ägs av svenska staten – har tidigare bett om att kravet på utdelning varannan dag slopas. Nu går regeringen till mötes och föreslår en ändring från två dagar till tredje.

Andelen brev som måste komma fram i tid sänks också från 95 till 85 procent. De allra flesta begriper att det inte går att upprätthålla lika tät postgång som man varit van vid tidigare, säger civilminister Erik Slottner (KD) till DI. Beslutet väntas träda i kraft den 16 juni. Enligt Slottner kommer de allra flesta ’inte att märka någon förändring egentligen’





