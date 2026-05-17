News updates from around the world (Sweden)

Taiwan kommer inte att ge upp sin nationella suveränitet eller sin 'demokratiska och fria livsstil', skriver Taiwans president på Facebook. Uttalandet kommer dagar efter Donald Trumps statsbesök i Kina.

Xi Jinping och Kina hoppas att USA ska sluta sälja vapen till Taiwan och inte rycka ut militärt i händelse av en kinesisk attack mot den självständiga ön. Tre personer har dött och fem skadats sedan en bil kört in i flera bilar och fotgängare sent på lördagskvällen i Oakland i Kalifornien. Föraren som var inblandad i kraschen skadades också, men myndigheterna beskriver skadorna som lindriga.

En man beväpnad med kniv sköts i benet av polis i området kring Forum på Frederiksberg i Köpenhamn. Händelsen utreds av Den Uafhængige Politiklagemyndighed (DUP). Skottlossningen skedde samtidigt som polisen infört visitationszoner i delar av Köpenhamn. Det är efter en våldsam konflikt mellan två grupper.

Zonerna gäller till 23 augusti. Polisen kan visitera folk utan misstanke om brott. De senaste dagarna har 150 personer visiterats. Polisen har beslagtaget en pistol, fem knivar och en pepparspray.

En man har omkommit i en lägenhetsbrand i Boden. Branden bröt ut under söndagsmorgonen. Polisen larmades och mannen hittades sedan i bostaden. Tre finska toppdykare har anslutit till sökuppdraget efter den allvarliga dykolyckan på Maldiverna.

Olyckan inträffade när fem italienska dykare skulle utforska en undervattensgrotta. En av dykarna hittades livlös samma dag, medan de övriga fyra fortfarande är försvunna. Sökinsatsen har pågått sedan olyckan inträffade. Under söndagen anlände de finska dykarna, som ingår i den globala säkerhetsgruppen Divers Alert Network, till ön.

Tillsammans med den lokala kustbevakningen ska de nu ta fram en ny strategi för att hitta de saknade personerna





