News Updates: US Extends Ceasefire in Israel-Hezbollah Conflict, Iran-US Tensions, Hormuz Strait Tensions, and More

This news update covers various developments, including the extension of the ceasefire in the Israel-Hezbollah conflict, tensions between Iran and the US, tensions in the Hormuz Strait, and more. The update also includes updates on the ongoing Brics meeting in India and the visit of US President Donald Trump to China.

Vapenvilan mellan Israel och Libanon förlängs med 45 dagar "för att möjliggöra ytterligare framsteg", meddelar USA:s utrikesdepartement. Israel uppger på fredagen att man har utfört en attack riktad mot Izz al-Din al-Haddad, den högsta militära ledaren för Hamas i Gazaremsan.

I några av städerna hade den israeliska armén utfärdat evakueringsorder tidigare på fredagen. Tysklands förbundskansler Friedrich Merz sade på fredagen att han haft "ett bra telefonsamtal" med USA:s president Donald Trump efter hans Förbundets försök att övertala sina grannländer, bland annat Saudiarabien och Qatar, att delta i hämndattacker mot Iran, rapporterar Bloomberg på fredagen med hänvisning till källor med insyn. Länderna ska ha vägrat, enligt källan.

Förenade arabemiratens president Mohammed bin Zayed Al Nahyan samtalade enligt Bloomberg om saken med grannländernas ledare kort efter att Irankriget började den 28 februari. Vid en presskonferens i New Delhi säger Irans utrikesminister Abbas Araghchi att landet försöker "ge diplomatin en chans" och syftar till kriget med USA, men att de "bara intresserade av förhandlingar om motparten är seriös".

I det viktiga Hormuzsundet har Irans utrikesminister Abbas Araghchi sagt att "alla fartyg får passera genom Hormuzsundet, utom de som är i krig med oss", enligt Reuters. Kina uppmanar till en återöppning av Hormuzsundet. I gårdagens möte ska Donald Trump och hans kinesiske dito Xi Jinping enats om att hålla Hormuzsundet öppet. Trump har flera gånger uppmanat Kina att ligga på Iran om situationen kring sundet och vapenvilan.

Förra veckan kom ett uttalande från det kinesiska utrikesdepartementet om saken. Peking slår fast att handelsrutterna genom sundet, där en stor del av världens olja passerar, måste öppnas "så snabbt som möjligt". Torsdagens samtal i Washington mellan Israel och Libanon beskrivs som produktiva och positiva, uppger amerikanska utrikesdepartementet. Enligt en amerikansk tjänsteman ska samtalen ha pågått i åtta timmar och varit positiva.

Samtalen mellan parterna kommer att fortsätta på fredagen. Enligt Donald Trump har den kinesiske presidenten Xi Jinping erbjudit sig att hjälpa till för att få ett slut på kriget i Iran.

"President Xi skulle gärna se att en överenskommelse nås. Och han lade fram ett förslag. Han sa: "Om jag på något sätt kan vara till hjälp, skulle jag gärna vilja hjälpa till", säger Trump i en intervju med Fox news. Tidigare under dagen sade utrikesministern Marco Rubio i en intervju att USA inte behöver hjälp i frågan om Iran.

Iran och USA ingicks en vapenvila i april men har inte lyckats förhandla fram ett permanent slut på kriget. Iran och Kina är allierade, och Kina köper stora delar av sin olja från Iran. USA:s Donald Trump befinner sig för närvarande på statsbesök i Kina. Iran har på torsdagen släppt igenom kinesiska fartyg genom Hormuzsundet efter en överenskommelse med Peking, enligt iranska statliga medier.

På torsdagen väntas libanesiska och israeliska representanter mötas för direkta samtal i Washington DC, där Libanon kommer att kräva vapenvila





dagensnyheter / 🏆 7. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

USA och Israel angreps mot Iran, mänskligt lidande i MellanösternEfter en attack mot Iran i februari 2026, svarade landet med motattacker mot Israel. Världens väntan ligger nu på beskedet vid ett fredsavtal mellan USA och Iran, där blockaden av Hormuzsundet är en viktig fråga. Amerikansk vicepresident varnade för riskerna med Trumps röda linje om Iran.

Read more »

Källor: Saudiarabien attackerade Iran under kriget – Senaste nytt om kriget mellan Iran, USA och IsraelSVT liverapporterar om konfliktens utveckling

Read more »

Konflikt mellan USA, Israel och IranEfter attacker från USA och Israel där ayatolla Khamenei dödades har Iran svarat med motattacker. Världen väntar nu på ett fredsavtal medan spänningarna kring Hormuzsundet ökar och Saudiarabien anklagas för hemliga flyganfall.

Read more »

USA och Israel attackerar Iran, dödar landets högsta ledareDen 28 februari 2026 gick USA och Israel till attack mot Iran och dödade landets högsta ledare, ayatolla Khamenei. Iran svarade med motattacker mot bland annat Israel.

Read more »