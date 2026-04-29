NextCell Pharmas cellterapi visar lovande resultat för typ 1-diabetes

Kliniska studier av NextCell Pharmas cellterapi baserad på stamceller från navelsträngsvävnad visar att behandlingen kan bevara insulinproduktionen hos patienter med typ 1-diabetes, vilket leder till färre blodsockersvängningar och ökad livskvalitet.

Tillgång till all information om NextCell Pharmas forskning kring cellterapi för typ 1-diabetes . Typ 1-diabetes är en allvarlig autoimmun sjukdom som drabbar miljontals människor världen över.

Sjukdomen kännetecknas av att kroppens immunsystem felaktigt attackerar och förstör de insulinproducerande betacellerna i bukspottkörteln. Insulin är ett livsviktigt hormon som reglerar blodsockernivån, och utan insulin kan kroppen inte utnyttja glukos från maten som energi. Detta leder till höga blodsockernivåer, vilket kan orsaka en rad allvarliga hälsoproblem på lång sikt. För de som lever med typ 1-diabetes innebär diagnosen en livslång beroende av insulinbehandling, ofta flera gånger om dagen, samt noggrann övervakning av blodsockernivåerna.

Att leva med typ 1-diabetes är inte bara en medicinsk utmaning, utan också en stor påfrestning för den drabbade och hens familj. Blodsockret kan fluktuera kraftigt beroende på en mängd faktorer, inklusive kost, fysisk aktivitet, stress och till och med väderförhållanden. Detta kräver ständig uppmärksamhet och snabba beslut för att undvika både högt och lågt blodsocker, vilket kan vara livshotande.

Många familjer upplever att nattsömnen ständigt avbryts av larm från blodsockermätare, och vardagen präglas av en ständig oro för att något ska hända. Föräldrar till barn med typ 1-diabetes beskriver ofta hur de måste vara extra vaksamma inför skola, träning, utflykter och måltider, och hur de ständigt måste anpassa barnets aktiviteter och kost för att hålla blodsockret under kontroll. Det är en ständig balansgång som kräver enormt engagemang och energi.

En förälder uttrycker det så här: Det är så många små beslut hela tiden. Det är svårt att förklara för någon som inte är van vid diabetes. NextCell Pharma är ett svenskt bioteknikföretag som utvecklar en innovativ cellterapi för typ 1-diabetes. Behandlingen bygger på stamceller från navelsträngsvävnad, och syftet är att modulera immunförsvaret så att det slutar attackera de kvarvarande insulinproducerande cellerna i bukspottkörteln.

Tanken är inte att ersätta insulinbehandlingen helt och hållet, utan snarare att bromsa ned sjukdomsförloppet och bevara den egna insulinproduktionen så länge som möjligt. Kliniska studier har visat lovande resultat, där patienter som fått cellterapin i genomsnitt behåller en högre nivå av egen insulinproduktion jämfört med kontrollgrupper. Deltagare i studierna och deras familjer rapporterar också om en tydlig förbättring i vardagen, med färre blodsockersvängningar, mindre oro och ökad livskvalitet.

Ett barn i studien har exempelvis ett stabilt medelblodsocker och ligger omkring 85 procent inom målområdet, vilket har förvånat de behandlande läkarna. Andra patienter upplever att deras insulinbehov förblir stabilt över tid, vilket tyder på att kroppens egen produktion fortfarande bidrar. En vuxen patient berättar: Jag tar små mängder insulin till maten, och det ser likadant ut flera år senare.

Även om behandlingen fortfarande är under klinisk utvärdering, finns det en försiktig optimism kring dess potential att förbättra livet för personer med typ 1-diabetes. För de familjer som deltar i studierna handlar det inte bara om att få en bättre behandling för sig själva, utan också om att bidra till att utveckla nya och mer effektiva terapier för framtiden. En förälder säger: Om några år kanske det här är behandling för nyinsjuknade. Då har vi varit med och bidragit.

Sammantaget pekar resultaten från studierna mot att bevarad insulinproduktion kan leda till en mer förutsägbar vardag, med färre svängningar, mindre oro och ökad livskvalitet för personer med typ 1-diabetes





