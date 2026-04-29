NextJets skadeståndskrav avvisat – konkursboet får betala Transportstyrelsens kostnader

Stockholms tingsrätt har avvisat NextJets konkursbos krav på skadestånd från staten på 119 miljoner kronor. Konkursboet måste istället betala Transportstyrelsens rättegångskostnader. Nyheter om brister i journalsystemet Cosmic, domarbrist och förändringar inom juridikbranschen presenteras också.

Stockholms tingsrätt har avvisat NextJets konkursbos krav på 119 miljoner kronor i skadestånd från staten. Istället åläggs konkursboet att betala Transportstyrelsen s rättegångskostnader, vilka uppgår till drygt 2,3 miljoner kronor.

Konkursboet argumenterade för att Transportstyrelsen agerat felaktigt genom att omedelbart återkalla bolagets flygtrafiktillstånd utan att först ge bolaget eller konkursboet möjlighet att yttra sig, vilket de hävdade orsakade betydande skada. Tidigare hade konkursboet sökt skadestånd hos Justitiekanslern, men deras ansökan avslogs, vilket ledde till att de valde att stämma staten och yrka på det omfattande skadeståndet på 119 miljoner kronor.

Tingsrätten fann dock inget som stödjer påståendet att Transportstyrelsen skulle ha fattat ett annat beslut om de hade kommunicerat med konkursförvaltaren innan återkallelsen. Även om konkursboet kunde presentera bevis för att det fanns en intressent som var villig att ta över delar av verksamheten och finansiera vissa linjer, ansåg tingsrätten att detta inte skulle ha påverkat Transportstyrelsens beslut att inte förlänga licensen.

Tingsrätten påpekar i sin dom att konkursboet själva ansökte om en tillfällig operativ licens några dagar efter konkursbeslutet, men att denna ansökan inte beviljades av Transportstyrelsen. Detta stärker enligt tingsrätten slutsatsen att en kommunikation inte hade förändrat utfallet. Domen innebär alltså att staten inte anses ansvarig för de ekonomiska konsekvenserna av NextJets konkurs. Utöver detta har Uppdrag granskning avslöjat allvarliga brister i journalsystemet Cosmic, vilket kopplats till hundratals avvikelser och sju dödsfall där systemet anses ha bidragit till negativa utfall.

Rapporter om brister i Cosmic har granskats sedan hösten 2024, efter att systemet började implementeras i de nio så kallade Sussa-regionerna. Samtidigt föreslår Thomas Rolén, president vid Kammarrätten i Stockholm, att Sverige bör införa en ny kategori domare med begränsad behörighet för att hantera den växande bristen på domare. Han betonar att rekryteringsproblemen är utbredda i landet.

Inom juridikbranschen sker en omvärdering av traditionella prismodeller, och Fondia har positionerat sig genom att erbjuda prenumerationsbaserade tjänster istället för timarvoden, vilket deras nya vd Victoria Swedjemark framhåller som framtidens lösning. Vidare har en advokat och en biträdande jurist på en framstående affärsjuridisk byrå i Sverige häktats misstänkta för våldtäkt efter en efterfest i Stockholm.

Slutligen ska den tidigare amerikanske riksadvokaten Paul Clement representera fyra advokatbyråer i en viktig förhandling mot Trumpadministrationen i maj, vilket markerar nästa steg i den juridiska kampen mellan president Trump och delar av den amerikanska advokatkåren





