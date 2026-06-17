Nextron: Företag måste tänka om kring AI-infrastrukturen

Företag som vill implementera AI måste säkerställa att infrastrukturen klarar belastningen. Johnny Humbla, Sverigechef på Nextron, säger att man underskattar hur snabbt kraven förändras när AI går från pilotprojekt till produktion.

När AI-projekt går från testmiljöer till produktion förändras också hur företag behöver se på sin IT-arkitektur. Traditionella servermiljöer är sällan byggda för dagens AI-arbetslaster, där behovet av GPU-acceleration, snabb lagring och hög nätverkskapacitet ökar snabbt.

För många företag handlar utmaningen därför inte längre bara om att implementera AI, utan om att säkerställa att infrastrukturen klarar belastningen. - Man underskattar hur snabbt kraven förändras när AI går från pilotprojekt till produktion. Det handlar inte bara om mer prestanda - hela miljön måste vara rätt dimensionerad för att fungera långsiktigt, säger Johnny Humbla, Sverigechef på Nextron. AI har gått från att vara ett innovationsprojekt till att bli en konkret investeringsfråga.

Nextron är involverat i flera större förfrågningar där AI-kluster och avancerad HPC-infrastruktur ska etableras i Norden. När projekten nu blir större, mer komplexa och mer kapitalintensiva menar han att det också blir betydligt viktigare att planera rätt från början. - Vi ser hur den globala efterfrågan påverkar både prisbild, tillgång och ledtider. När marknaden rör sig så snabbt behöver kunderna tänka mer strategiskt än tidigare - både tekniskt och ekonomiskt.

Det handlar om att dimensionera rätt, säkra leveransvägar och fatta beslut i tid. Det är viktigt att företag förstår att AI inte bara är en fråga om att lägga till mer beräkningskraft, utan att hela IT-arkitekturen måste anpassas för att fungera effektivt. - Felaktiga investeringar riskerar att bli kostsamma när AI-projekt växer från test till verksamhetskritiska system. Företag som underskattar infrastrukturen riskerar att fastna i dyra pilotprojekt, låg nyttjandegrad eller lösningar som inte går att skala upp.

De som bygger rätt från början får betydligt bättre förutsättningar att ta AI från idé till produktion snabbare och mer kostnadseffektivt. När AI-projekt blir större och mer komplexa, så blir det också viktigare att ha en helhetsbild av infrastrukturen. Det handlar inte bara om att köpa mer beräkningskraft, utan om att se till att hela systemet fungerar tillsammans. - Det vi ser nu är att många företag behöver tänka om kring hela infrastrukturen bakom sina AI-satsningar.

Det räcker inte längre med enskilda GPU:er eller högre prestanda - hela miljön måste fungera tillsammans för att AI ska kunna skapa verklig affärsnytta





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Nextron AI Infrastruktur IT-Arkitektur GPU-Acceleration Snabb Lagring Hög Nätverkskapacitet

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