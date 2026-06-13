Neymar missar VM-premiären - kritik mot stjärnan

Neymar spelar inte i Brasiliens VM-premiär mot Marocko på grund av en vadskada. Förbundskapten Carlo Ancelotti bekräftar att stjärnan försöker återhämta sig, men kritik riktas mot att han bara är med för pengarnas skull.

Neymar missar Brasilien s VM-premiär mot Marocko . Det bekräftade förbundskapten Carlo Ancelotti på presskonferensen dagen före matchen. Världsstjärnan har inte tränat med laget på grund av en vadskada som han inte talat om tidigare.

Många i den brasilianska journalistkåren är kritiska och menar att Neymar bara är med i VM-truppen för pengarnas skull. Brasilien, som är fyrfaldiga världsmästare, ställs mot ett av Afrikas starkaste lag i premiären. Marocko gick till semifinal i Qatar 2022 och ligger på sjunde plats på Fifas världsrankning, bara en plats bakom Brasilien. Det är den tuffaste öppningsmatchen i hela VM-gruppspelet.

Ancelotti hoppas att Neymar kan återhämta sig till de senare gruppmatcherna mot Skottland och Haiti, men journalister på plats i Morristown tvivlar på att han kommer att spela över huvud taget under turneringen. En av dem är Ivan Moré, som har skrivit en bok om Neymar. Han säger att stjärnan har en enorm press på sig från sponsorer och att hans närvaro är viktig för lagmoralen även om han inte kan spela.

Andra spelare som Vinícius Junior och Savinho förväntas ta ett större ansvar i anfallet. Vinícius sa på presskonferensen att han inte är där för att bli turneringens bästa spelare, utan för att föra Brasilien tillbaka till toppen. Det har gått 24 år sedan Brasilien senast vann VM, och många hoppas att den här generationen kan bryta den långa väntan. Brasilien spelar i grupp C tillsammans med Marocko, Skottland och Haiti.

Matcherna spelas på flera arenor i USA, bland annat i New York, Boston och Miami. Trots Neymars skada är laget optimistiskt, men frågan är om de kan leva upp till förväntningarna utan sin största stjärna på planen. Ancelotti underströk att laget har en bred trupp och att de är redo att möta Marocko med fullt fokus. Samtidigt pågår en debatt i Brasilien om huruvida Neymar borde ha tagits ut med tanke på hans formsvacka och skadeproblem.

Förhoppningen är att Neymar ska kunna bidra senare i turneringen, men det är långt ifrån säkert. Brasilianska supportrar är splittrade mellan lojalitet mot stjärnan och frustration över hans frånvaro. En sak är säker: matchen mot Marocko blir en av de mest spännande i gruppspelet, och Brasilien måste visa att de kan vinna även utan Neymar





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