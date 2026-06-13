NHL News: William Karlsson misses next match, Patrik Allvin joins Seattle Kraken, Manny Malhotra hired as Vancouver Canucks' new coach

The news article covers several significant events in the NHL, including William Karlsson's injury and subsequent absence from the sixth and final match of the Stanley Cup finals, Patrik Allvin's new job with the Seattle Kraken, and the hiring of Manny Malhotra as the new coach for the Vancouver Canucks.

William Karlsson missar nästa match i finalserien Den svenska Vegas Golden Knight-spelaren William Karlsson skadade axeln under den femte finalmatchen i torsdags. Lagets coach John Tortorella har bekräftat att han missar den sjätte finalmatchen som spelas natten mot måndag svensk tid.

– Vi måste hitta ett sätt att fylla luckan inte bara med en person utan som ett lag, sa Tortorella efter den femte matchen. Svensken Patrik Allvin som senast kommer från uppdraget som general manager för NHL-klubben Vancouver Canucks har fått ett nytt jobb i världens bästa hockeyliga. 51-åringen är klar som assisterande general manager och vice president i rivalklubben Seattle Kraken.

Allvin fick sparken av Vancouver efter lagets kräftgång under säsongen som slutade med att Canucks slutade sist i hela NHL:s grundserietabell. Vancouver Canucks, med åtta svenskar i truppen, har anställt den förre spelaren Manny Malhotra som ny tränare efter Adam Foote som fick sparken för två veckor sedan efter att laget slutat sist räknat på hela NHL-tabellen.

– Jag vet personligen vilken bra lärare, ledare och den kvalitet som person som Malhotra besitter, säger general managern Ryan Johnson, som ersatt svensken Patrik Allvin, som arbetat med Malhotra i AHL. Malhotra kommer att jobba tätt tillsammans med Vancouver-ikonerna Daniel och Henrik Sedin som kommer att vara en viktig del i klubbens strategiska arbete. Tvillingarna gjorde klart sina roller för ett par veckor sedan.

I Vancouver spelar: Nils Åman, Nils Höglander, Linus Karlsson, Liam Öhgren, Elias Pettersson (forward), Elias Pettersson (back), Marcus Pettersson och Tom Willander. Adam Foote har gjort sitt i Vancouver Canucks. Klubben meddelar att huvudtränaren, tillsammans med assisterande tränarna Scott Young, Kevin Dean och Brett McLean, får lämna sina uppdrag. Beskedet kommer bara några dagar efter att svenskarna Daniel och Henrik Sedin tog över rollen som chefer över verksamheten, samtidigt som Ryan Johnson utsågs till general manager.

– Det var ett utmanande år på flera fronter och ärligt talat fick Adam och hans stab en mycket svår situation att hantera. Med det sagt känner vår grupp, när vi nu går in i en ombyggnadsfas, att nya röster i tränarstaben behövs för att staka ut vägen framåt, säger Johnson i ett uttalande.

Ingreppet kommer ske ”så snart som möjligt”, och görs för att reparera skada från allmänt slitage och inte för att hantera någon särskild skada som uppkommit under slutspelet, uppger Minnesotas general manager Bill Guerin. Vegas Golden Knights tränare John Tortorella valde, efter avancemanget till semifinal i Stanley Cup-slutspelet mot Anaheim Ducks, att stänga in sitt lag i omklädningsrummet och vägra prata med media.

Detta trots att det står i reglerna att spelare och tränare ska vara tillgängliga för intervjuer efter matchen. Inte nog med att Tortortella åkte på en saftig bot på hela 100 000 dollar, motsvarande 945 000 kronor, utan dessutom blir Vegas av med sitt draftval i andra rundan av sommarens draft. – Golden Knights är medvetna om dagens beslut gällande medietillgängligheten efter match sex i Anaheim. Organisationen kommer inte att lämna några ytterligare kommentarer.

Charlie är en fantastiskt spelare som verkligen vill vinna. Alla skulle vilja ha honom i sitt lag. Det gick nog lite för långt, sa tränaren Lindy Ruff. 28-åringen tilldelades ett matchstraff – och nu straffas han ytterligare. McAvoy stängs av i sex matcher och avstängningen börjar gälla från och med nästa säsong.

Detta är tredje gången som amerikanen stängs av under sin karriär. Han har tidigare (2019 och 2024) stängts av för huvudtacklingar. Craig är en fantastisk coach och till och med en bättre person, säger Torontos nya general manager John Chayka. Toronto hade turen på sin sida i draftlotteriet och kommer välja som första lag.

Klubben väntas ta Gavin McKenna, men svenske Ivar Stenberg är också ett alternativ. Mats Sundin tillträdde som rådgivare till John Chayka i förra veckan. Beslutet att sparka Berube är duons första stora förändring sedan dess





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