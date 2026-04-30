Nicholas Wennös strömningstips: Veckans bästa serier och filmer

Få de bästa tipsen på serier och filmer från Nicholas Wennö. Här finns en blandning av spänning, drama, humor och dokumentärer för alla smaker.

Nicholas Wennö presenterar veckans bästa strömning stips med en varierad palett av serier och dokumentärer. Bland höjdpunkterna finns den originella humorskräcken med Matthew Rhys, en gripande dramathriller baserad på The Troubles i Nordirland, och en dramatisk skildring av Trustorhärvan med Adam Lundgren i huvudrollen.

För den som föredrar episka berättelser finns en chilensk serieversion av Isabel Allendes "Andarnas hus" och en fascinerande dokumentärserie om en av 2000-talets största konstskandaler. Utöver detta rekommenderas en ny säsong av den danska restaurangserien, en rå Netflix-thriller baserad på "Man on Fire" och filmer med Léa Seydoux, Sandra Hüller och Monica Vitti.

Apple TV bjuder på en unik genrehybrid som kombinerar humor, folkskräck, arbetsplatskomedi och drama, med Matthew Rhys i en lysande prestation som en borgmästare som försöker förvandla en isolerad ö till ett turistparadis, men möter motstånd från uråldriga förbannelser och vidskepliga öbor. SVT Play presenterar en välgjord dramathriller som utforskar terrorn och tystnadskulturen under The Troubles, med Lola Petticrew i rollen som den mytomspunna Dolours Price.

TV4 Play erbjuder en skojfrisk dramatisering av "Trustorhärvan" med Adam Lundgren som Joachim Posener, en figur som liknar "Sickan" från Jönssonligan. Prime Video ger oss en chilensk adaption av Isabel Allendes "Andarnas hus", en storslagen men konventionell serie som blandar magisk realism och politisk dramatik. SVT Play avslöjar en rafflande dokumentärserie om konsthandlaren Yves Bouvier och oligarken Dmitrij Rybolovlevs spektakulära konstskandal, med överpriser, svek och rättsliga tvister.

Ytterligare på SVT Play finns en ny säsong av den danska restaurangserien med Julie Rudbæk och Jesper Zuschlag, och Netflix presenterar en modern thriller baserad på "Man on Fire" med Yahya Abdul-Mateen II i huvudrollen. Slutligen, en filmrekommendation från Justine Triet





