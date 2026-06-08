Nick Alinia's appearance in 'Invandrare för svenskar' sparks controversy, leading to cancellation

The appearance of Nick Alinia, a right-wing activist known for confronting opponents and journalists, as a panelist in SVT's humor program 'Invandrare för svenskar' sparked criticism. Two prominent figures, Amie Bramme Sey and Julia Frändfors, resigned in protest. The program's executive producer, Michael Lindgren, defended Alinia's participation, stating that it was a reasonable public service approach to uphold diversity of opinions. The program's responsible editor, Helena Olsson, stated that she had watched the episode where Alinia appeared and that it did not violate SVT's journalistic guidelines, but she still decided to cancel it. Olsson emphasized that it was not about left- or right-wing views but about fundamental democratic values. Program chief Björn Wahren of the entertainment division of SVT explained that the vision of 'Invandrare för svenskar' was to challenge prejudices, misunderstandings, and knowledge gaps between people through humor. He acknowledged that Alinia's name coming up on the editorial board was not surprising, but he also acknowledged that their research was not thorough enough. He took responsibility for ensuring robust procedures for such productions.

"Att högeraktivisten Nick Alinia , som bland annat har gjort sig känd för att konfrontera meningsmotståndare och journalister, skulle medverka som panelist i SVT :s humorprogram "Invandrare för svenskar" väckte hård kritik.

Profiler som Amie Bramme Sey och Julia Frändfors hoppade av programmet i protest.i förra veckan försvarade programmets exekutiva producent Michael Lindgren Alinias medverkan, och sade att "det är en helt rimlig public service-hållning att vilja upprätthålla åsiktsmångfald".att "redaktionen vill ha en stor variation av gäster i programmen" och att de färdiga programmen "kommer att hålla sig inom SVT:s publicistiska och etiska riktlinjer".skriver programmets ansvariga utgivare Helena Olsson att hon har tittat på avsnittet där Alinia medverkar och att det i sig inte brister vad gäller SVT:s publicistiska riktlinjer, men att hon ändå har beslutat att det inte kommer att sändas.

Hon skriver att det inte handlar om höger- eller vänsteråsikter, utan om "grundläggande demokratiska värden".skriver nu Björn Wahren, programchef på SVT för divisionen nöje, att visionen med "Invandrare för svenskar" är att "med humor utmana och synliggöra fördomar, missförstånd och kunskapsluckor människor emellan". Han menar att det därför inte var så konstigt att Nick Alinias namn kom upp på redaktionen.

"Men vi konstaterar att vår research inte var tillräckligt grundlig. Vi borde ha gjort en mer omfattande bakgrundskoll. Det är mitt ansvar att säkerställa att vi har tillräckligt robusta rutiner för den här typen av produktioner", skriver Björn Wahren och fortsätter:Under måndagseftermiddagen kommenterade Nick Alinia det nu stoppade avsnittet genom att publicera en skärmdump på sina sociala medier. Skärmdumpen föreställer ett mejl där programmets projektledare informerar om att avsnittet inte kommer att sändas. Under bilden har Alinia skrivit:DN har sökt Nick Alinia





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