Nicolas Cage avslöjar varför han inte kan få jobb av flera regissörer

Nicolas Cage avslöjar att det beror på hans 'sårade känslor' att han inte kan få jobb av regissörer Dr. Christopher Nolan, Woody Allen och Paul Thomas Anderson. Även regissören David O. Russell kommer med en förklaring. Marvel har släppt sin hittills bästa film någonsin och har sedan dess lanserat en ny era som är otroligt produktiv. Men nog för alla. Dessutom har Nicholas Cage aldrig fått en instruktör att göra en film med honom i årtionden.

Nicolas Cage avslöjar öppenhjärtigt varför han inte kunnat få jobb av flera regissörer I en intervju med The New York Times avslöjar Nicolas Cage att varför han inte kunnat få jobb av Christopher Nolan , Paul Thomas Anderson, David O. Russell, Woody Allen , och kanske till och med Woody Allen att de känner sig sårade och ringer honom inte tillbaka.

Cage menar att det är på grund av flera ‘sårade känslor’ i hans tidigare liv när han har tackat nej till rollerbjudanden, vilket han anser är den enda anledningen till varför de inte ringer honom tillbaka. Och om Cage har lite svårt med att få jobb av regissörer som han har tackat nej till och sedan fått en annan roll, då menar han att det är because David O. Russell är den enda regissören som han har sagt nej till som har kommit tillbaka och erbjöd honom en roll igen.

Men vad händer för Cage nu? Jo, han är just nu aktuell med superhjälteserien 'Spider-Noir' som släpps på Prime Video den 25 maj. Även denna serie om Spider-Man är fylld med mycket actionakion i sin berättelse.

