Nicolas Winding Refn's Cannes Film Festival Press Conference: Personal Crisis and Creative Rebirth

The press conference for Nicolas Winding Refn's new film 'Her Private Hell' at the Cannes Film Festival was respectful and low-key, with journalists keeping quiet while the director talked about his heart operation and personal crisis. Refn was visibly emotional as he described how the crisis had changed him both as a person and a filmmaker. Critics have savaged the film, describing it as 'nearly impossible to watch' and calling it Refn's most personal film. The actors described the filming process as chaotic and deeply creative, with Sophie Thatcher calling it 'the most absurd and also the most artistic' ever. Refn himself described the film as a dark and emotional fever dream about people trying to fill emptiness within themselves.

Stämningen under presskonferensen för " Her Private Hell " i Cannes var märkbart respektfull och ovanligt lågmäld. Även om Nicolas Winding Refn s nya film verkar ha delat festivalpubliken rejält satt journalisterna knäpptysta medan regissören pratade om den hjärtoperation som nästan kostade honom livet.

Refn såg stundtals tydligt berörd ut när han beskrev hur den personliga krisen förändrat honom både som människa och filmskapare. Kritiker sågar Nicolas Winding Refns nya film: "Nästan omöjlig att titta på" "Her Private Hell" är hans första långfilm på nästan tio år och enligt regissören själv är detta den mest personliga film han gjort. Under pressmötet återkom han flera gånger till känslan av att ha tappat bort sig själv kreativt under åren efter operationen.

- Jag hade varit borta från långfilm i nästan tio år. Jag behövde hitta tillbaka till varför jag ens gör film. När Refn pratade om döden och kreativitet förändrades också tonläget i rummet. Den annars ofta ganska ettriga Cannes-stämningen ersattes för en stund av något betydligt mer försiktigt och personligt.

Skådespelarna i filmen beskrev inspelningen som både kaotisk och djupt kreativ. Sophie Thatcher som spelar huvudrollen kallade arbetet för "det mest absurda men också mest konstnärliga någonsin.

" - Det kändes nästan som att det inte längre var skådespeleri, utan performancekonst. "Jag behövde gå sönder" Kristine Froseth i sin tur berättade att Refn ofta kom till inspelningen med helt nya idéer och drömlika infall. Refn själv beskrev sin film som en mörk och emotionell feberdröm om människor som försöker fylla tomrum inom sig själva.

Mot slutet av presskonferensen blev regissören åter personlig och erkände att filmen också fungerat som ett sätt att hitta tillbaka till skapandet efter sjukdomen





