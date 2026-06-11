Niger i Västafrika gör samkönade relationer straffbara. Ny lag med böter och fängelse

Niger i Västafrika har antagit en ny lag som kan innebära böter och fängelse för samkönade relationer. Samkönade par som gifter sig riskerar mellan tio till tjugo års fängelse. Liknande lagar har nyligen införts i Burkina Faso och Ghana, medan Senegal skärpt redan befintliga straff.

Niger i Västafrika gör samkönade relationer straffbara. Militärstyret har antagit en ny lag som kan innebära böter , samt fängelse straff i mellan fem till tio år.

Samkönade par som gifter sig kan riskera mellan tio till tjugo års fängelse. Lagen involverar även människor som är inblandade i "sammanslutningar för homosexuella eller hbtqia-personer". Liknande lagar har nyligen införts i Burkina Faso och Ghana, medan Senegal skärpt redan befintliga straff. En stor brand rasar i ett lägenhetshus i centrala Gävle.

Enligt räddningstjänsten handlar det om ett flerfamiljshus med åtta våningar. – Det är en brand som startat på våning 1 och som spridit sig uppåt, uppger en presstalesperson på Gästrike räddningstjänst. Larmet inkom strax efter klockan 17 på torsdagseftermiddagen. Boende evakueras just nu av räddningstjänsten.

Skadeläget är oklart. Efterlyst våldtäktsmisstänkt gripen i MalmöDen man som tidigare i veckan efterlystes av polisen i Malmö har nu gripits. Mannen misstänks för en våldtäkt på Malmö centralstation och anträffades under torsdagen, skriver polisen på sin hemsida. Enligt polisen kunde gripandet genomföras odramatiskt.

Barn bör inte få en smartphone innan de fyllt 13 år, enligt en ny rekommendation från Folkhälsomyndigheten (FHM). Enligt myndigheten har 90 procent av alla tioåringar i Sverige en smartphone. Nu hoppas generaldirektören Olivia Wigzell att den nya rekommendation ska leda till en normförflyttning. – Det här kan ses som ett stöd för att föräldrar ska ha en gemensam vägledning att förhålla sig till, säger hon.

Vid 17-tiden larmades polis, räddningstjänst och ambulans till en adress i Biskopsgården med anledning av en brand. – Enligt initiala uppgifter ska det vara kraftig rökutveckling i trapphuset, skriver polisen på sin hemsida. Enligt polisen är det ”i nuläget oklart huruvida det finns någon person kvar i aktuell lägenhet”. Vid 17:45 har polisen uppdaterat notisen på hemsidan: – Det ska ha rört sig om en begränsad brand kopplad till matlagning.

Ingen är skadad. Polis lämnar och det finns ingen misstanke om brott. ” Legoniellabakterie har upptäckts i Södersjukhusets vattensystem, skriver SVT. Bakterien har hittats i sjukhusets nyrenovererade västra del, som invigdes för sex veckor sedan.

– Vi ser ingen ökad risk för att patienter ska drabbas, säger sjukhusets presschef Robert Englund Fjällström till SVT. Södersjukhuset hade ett fall av legionella i maj 2025. Då smittades en patient. En utredning pågår nu för att förstå vad som gått fel, enligt fastighetsförvaltaren Locum.

Legionässjukan sprids när bakterien inandas från vattendroppar. Bakterien kan orsaka allvarlig lunginflammation och feber. Foto: CNN Den omfattande insatsen vid Pentagon utlöstes av ett falskt larm, uppger två källor med insyn för CNN. Tidigare under torsdagen spärrades flera våningsplan och korridorer av efter rapporter om en incident med farligt gods och problem med luftkvaliteten i byggnaden.

Räddningstjänst och specialutbildade enheter för farligt gods kallades till platsen, samtidigt som delar av byggnaden evakuerades eller beordrades att söka skydd på plats. Två män och en kvinna har gripits efter att en kvinna har misshandlats i en bostad i Malmö, enligt polisen. De gripna är i 30-årsåldern och den målsägande kvinnan i 55-årsåldern. Händelsen inträffade strax före klockan 14 på torsdagen.

Polis, räddningstjänst och ambulans har varit på plats. – Jag vet inte exakt vilken brottsrubricering det är, säger polisens presstalesperson Leif Fransson. De fyra personer som anhölls misstänkta för grovt fornminnesbrott har nu släppts på fri fot, berättar åklagaren Josefine Lundström. – De personer som har suttit frihetsberövade är inte längre frihetsberövade.

Nu har man bedömt att kollusionsfaran är så gott som undanröjd i och med att de är hörda och man har tagit elektronik och så i beslag, säger hon. Kollusionsfara är ett juridiskt begrepp som innebär risk för att en misstänkt person försvårar en brottsutredning, exempelvis genom att undanröja bevis. Personerna är fortfarande misstänkta för brott. – Utredningen fortgår men utan frihetsberövande, säger Josefin Lundström.

Enligt uppgifter till Expressen kan ärendet kopplas till en stor skatt som har hittats i Sverige. Åklagaren vill dock inte uttala sig om detta. – Jag har valt att inte kommentera misstanken närmare, varken i tid eller rum eller vad det gäller, säger hon





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