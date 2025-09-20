Niklas Strömstedt – Tyck OM mig: En musikalisk och personlig resa på Maxim

Niklas Strömstedt bjuder in publiken till en intim och personlig show på Maxim i Stockholm. Genom en blandning av monologer och sina största hits berättar han om sitt liv, karriären och relationer. Showen regisseras av Simon Norrthon och bjuder på skratt, eftertanke och en unik musikalisk upplevelse.

Niklas Strömstedt bjuder in publiken till en intim och personlig resa genom sitt liv i showen ” Niklas Strömstedt – Tyck OM mig” på Maxim teatern i Stockholm . Föreställningen, som blandar gripande monologer med ikoniska låtar, är en hyllning till livet i alla dess skepnader. Regisserad av Simon Norrthon, bjuder showen på en unik blandning av reflektioner, humor och musikaliska mästerverk, vilket gör den till en oförglömlig upplevelse för både gamla och nya fans.

Tillsammans med sina två skickliga musiker, Sara Niklasson och Emanuel Norrby, skapar Strömstedt en atmosfär som är både varm och engagerande. Scenografin, med elegant ljussättning och en stor videoskärm som projicerar bilder, årtal och gamla filmsnuttar, fördjupar upplevelsen och ger publiken en visuell resa genom Strömstedts liv. Från barndomsminnen i förorten till framgångsrika turnéer, från kärleksrelationer till familjeband, showen täcker en bredd av teman som berör och engagerar. \Föreställningen är inte en kronologisk genomgång av Strömstedts liv, utan snarare en väv av minnen och erfarenheter. Han hoppar mellan olika tidsepoker och situationer, vilket ger showen ett dynamiskt och fängslande flöde. Vi får ta del av allt från hans relation till sin pappa, Expressens tidigare chefredaktör Bo Strömstedt, till kärleken till sin katt Kerstin, som hade ett eget Instagramkonto med 100 000 följare. Strömstedt bjuder på både skratt och eftertanke när han delar med sig av personliga anekdoter, inklusive minnesvärda imitationer av kända artister som Evert Taube och Ulf Lundell. De känslosamma stunderna blandas med roliga sketcher, som skildringarna av hans besök hos olika terapeuter. Mellan monologerna kommer de älskade låtarna, som påminner om Strömstedts förmåga att skriva tidlösa och berörande texter. Publiken får sjunga med i hits som ”Om”, vilket skapar en gemenskap och en känsla av nostalgi. \Den stora succén med låten ”Om” på TikTok, där unga tjejer gjorde videor utan att ens veta att den var en 35 år gammal hit, visade på Strömstedts tidlösa popularitet och aktualitet. Showen, som är baserad på hans självbiografi, bär inte bara titeln ”Tyck OM mig”, utan bjuder verkligen in publiken att göra just det – att lära känna Niklas Strömstedt på ett djupare plan. Det är en proffsig föreställning, fri från uppblåsthet, som fokuserar på Strömstedts berättelser och musik. Showen är en hyllning till livet, kärleken och konsten att berätta historier, och den lämnar publiken med en känsla av glädje, tacksamhet och en djupare förståelse för en av Sveriges mest älskade artister. Det är en upplevelse som stannar kvar långt efter att ridån gått ner, och som får en att reflektera över sitt eget liv





