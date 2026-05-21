Nilsson Lindelöf saknas på träning - oro före VM-kvalet mot Schweiz

Svenska lagkaptenen Victor Nilsson Lindelöf var frånvarande vid landslagets träning på fredagen före lördagens VM-kvalificeringsmatch mot Schweiz. Mittbacken dras med besvär och det råder osäkerhet omkring hans spelberedskap. Dessutom lämnar mittfältarna Lucas Bergvall och Hugo Larsson landslagssamlingen på grund av skador.

Under fredagen missar Victor Nilsson Lindelöf landslagets träning. Victor Nilsson Lindelöf har varit ett givet inslag i svenska herrlandslaget senaste åren och i veckan utsågs han till lagkapten i Blågult.

Men inför lördagens VM-kval mot Schweiz finns det fog för oro kring mittbacken. När landslaget tränade under fredagen fanns nämligen Nilsson Lindelöf inte med på planen. Han dras med besvär som gör att det finns en uppenbar oro över huruvida han kan delta i morgondagens match. Gabriel Gudmundsson, som missade torsdagens träning, var tillbaka i kollektiv träning under fredagen och verkar således kunna ställas till förfogande för matchen mot Schweiz.

Sedan tidigare har mittfältarna Lucas Bergvall från Tottenham och Hugo Larsson från Eintracht Frankfurt lämnat landslagssamlingen på grund av skador. Bergvall är inte redo för spel efter att ha åkt på en hjärnskakning redan den första november, vilket är en allvarlig skada som kräver försiktighet. Frankfurt har samtidigt gett besked om att Larsson har drabbats av en lårskada som förväntas hålla honom borta från spel under en längre period.

Enligt rapporter från den tyska sporttidningen Bild väntas Larsson bli borta i tre till fyra veckor framöver. Detta innebär att Sverige måste klara sig utan flera viktiga spelare inför den kommande matchen. Situationen med skadade spelare är alltid utmanande för ett landslag, särskilt när det gäller viktiga kvalmatcher för världsmästerskapen. Förhoppningen är att Nilsson Lindelöf kan bli tillgänglig trots sin frånvaro från fredagens träning, men osäkerheten kring hans status utgör ett problem för Sveriges förberedelser inför mötet med Schweiz





