Ninjas in Pyjamas lämnar Sverige: Grundaren Potti sörjer varslet och flytten till Abu Dhabi

Sveriges största e-sportlag, Ninjas in Pyjamas, varslar samtliga anställda i Sverige och flyttar verksamheten till Abu Dhabi. Grundaren Tommy ”Potti” Ingemarsson uttrycker sorg över beslutet och ser det som ett hot mot lagets arv. Flytten öppnar samtidigt för nya svenska e-sportlag att ta plats.

Ninjas in Pyjamas, Sverige s största e-sportorganisation, har beslutat att varsla samtliga anställda i Sverige och flytta hela sin verksamhet till sitt globala huvudkontor i Abu Dhabi . Detta beslut har väckt starka reaktioner inom e-sportvärlden, inte minst från grundaren av laget, Tommy ” Potti ” Ingemarsson. Potti , som startade NIP för 26 år sedan, uttrycker djup sorg över beslutet att lämna de svenska rötterna bakom sig. Han beskriver det som att ett arv, ett ”legacy”, håller på att dö ut.

Beslutet markerar en stor förändring för organisationen, särskilt med tanke på att strategin tidigare varit inriktad på att bevara den svenska närvaron. Potti, som inte längre är aktiv i organisationen, reflekterar över hur NIP grundades och utvecklades till att bli ett globalt storlag, långt utöver hans ursprungliga förväntningar. Han betonar att han alltid trott att NIP skulle värna om att vara Sveriges stolthet, vilket gör beslutet att flytta och varsla de anställda särskilt svårt att smälta. \Flytten till Abu Dhabi motiveras av ekonomiska faktorer, vilket Potti också påpekar. Han understryker dock vikten av att inte helt och hållet döda passionen för e-sport, även om affärsmässiga aspekter är avgörande. Samtidigt ser Potti en möjlig positiv effekt av flytten. Han menar att det öppnar upp för nya svenska e-sportlag att växa och ta plats, vilket kan gynna den svenska e-sportscenen på sikt. Han lyfter fram lag som Alliance och Eyeballers, vilka har haft framgångar under året, som exempel på nya aktörer som kan fylla tomrummet efter NIP. Potti tror att NIP:s dominans i svensk e-sport under många år har blockerat marknaden för andra lag, och att flytten nu skapar nya möjligheter för dessa. Han ser detta som den enda positiva aspekten av beslutet. I intervjun med Potti framkommer också en historisk återblick på grundandet av NIP, samt hans tidiga erfarenheter och relationer inom e-sportscenen. Han minns hur laget skapades och de utmaningar han mötte under de första åren. \Förutom att reflektera över NIP:s historia och framtid, diskuterar Potti även de utmaningar och möjligheter som uppstår i kölvattnet av flytten. Han framhåller vikten av att behålla en balans mellan ekonomiska intressen och passionen för e-sport. Han uttrycker en oro för att den svenska e-sportscenen ska tappa momentum, men samtidigt en förhoppning om att nya initiativ och lag ska blomstra. Han anser att NIP:s flytt kan fungera som en katalysator för en mer diversifierad och konkurrenskraftig e-sportscen i Sverige. Potti betonar också betydelsen av att hedra det arv som NIP har byggt upp under många år, och uppmanar nya lag att lära sig av NIP:s framgångar samtidigt som de skapar sin egen unika identitet. Han avslutar med en reflektion över hur e-sport har utvecklats sedan han grundade NIP, och hur viktigt det är att anpassa sig till förändringar i branschen utan att förlora passionen för spelet





ExpressenLedare / 🏆 20. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Legendarisk Malmöbutik återuppstår – öppnar på fredagSilverbergs blir Slvrbrgs • David Design-grundaren står för urval.

Read more »

Montrose-grundaren trappar ned – här är hans portföljKarl Skarman har både etablerat bankutmanaren Montrose och byggt upp en stor portfölj av onoterade tillväxtbolag.

Read more »

Ninjas in Pyjamas (NIP) lämnar Sverige: varslar anställda och flyttar verksamheten?Det svenska esportföretaget Ninjas in Pyjamas (NIP) ser ut att lämna Sverige, då samtliga anställda på det svenska kontoret varslats. Verksamheten flyttas troligen till Abu Dhabi, där NIP har sitt huvudkontor. Företaget omstrukturerar sin verksamhet globalt, enligt vd Hicham Chahine.

Read more »

Oliver Solberg kan tvingas lämna Sverige på grund av kärlekenRallyföraren Oliver Solberg kämpar för både en VM-titel och sin kärlek. Hans fästmö Chloe Chambers har fått avslag på uppehållstillstånd, vilket kan tvinga dem att flytta från Sverige och skjuta upp bröllopet. Solberg beskriver situationen som extremt stressig och berättar om de svårigheter paret upplever.

Read more »

Gad World har samlat in över en miljon – men ännu ingen sajtGrundaren Magda Gad: ”Går jättebra – lanseras snart”.

Read more »

Grundaren tar över som vd för Engcon: ”Förbjuden att yttra mig”Engcons vd Krister Blomgren lämnar bolaget efter 15 år på posten. Ersätter honom gör storägaren och grundaren Stig Engström.”Tyvärr är jag förbjuden att yttra mig eftersom vi är i en tyst period”, skriver Stig Engström i ett meddelande till Di.

Read more »