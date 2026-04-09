Ninjas in Pyjamas (NIP) lämnar Sverige: varslar anställda och flyttar verksamheten?

Det svenska esportföretaget Ninjas in Pyjamas (NIP) ser ut att lämna Sverige, då samtliga anställda på det svenska kontoret varslats. Verksamheten flyttas troligen till Abu Dhabi, där NIP har sitt huvudkontor. Företaget omstrukturerar sin verksamhet globalt, enligt vd Hicham Chahine.

Det svenska esportföretaget Ninjas in Pyjamas ( NIP ), en gång en pionjär inom svensk e-sport, står inför potentiella förändringar som kan innebära slutet för deras närvaro i Sverige . Expressen rapporterar att samtliga anställda på NIP :s svenska kontor har varslats, vilket tyder på en omfattande omstrukturering. NIP grundades redan år 2000 och etablerade sig snabbt som en ledande kraft inom e-sport, framför allt genom framgångar i Counter-Strike .

Organisationen har genom åren byggt upp en stark varumärkeskännedom och lockat en stor skara fans. Denna framgångssaga verkar nu vara under omprövning, då verksamheten ser ut att flyttas från Sverige till Förenade Arabemiraten, närmare bestämt Abu Dhabi, där NIP numera har sitt huvudkontor. Denna utveckling markerar en betydande förändring för svensk e-sport och väcker frågor om framtiden för NIP:s engagemang i den svenska marknaden. Flytten skulle innebära en omplacering av resurser och kompetens, vilket potentiellt kan påverka den svenska e-sportmiljön och de anställda som drabbas av varsel. Beslutet återspeglar en trend inom internationella företag att optimera sina operativa strukturer för att möta de globala marknadernas utmaningar. Denna strategiska förändring kan också ses som ett försök att anpassa sig till den snabbt föränderliga e-sportindustrin, där konkurrensen är hård och nya möjligheter ständigt uppstår. \I ett uttalande till Expressen kommenterar NIP Groups vd, Hicham Chahine, de planerade organisationsförändringarna. Chahine förklarar att företaget för närvarande ser över delar av sin operativa struktur som en del av den bredare internationella verksamheten. Denna översyn inkluderar enligt honom planerade förändringar relaterade till vissa roller och funktioner. Dock understryker han att inga slutgiltiga beslut har fattats och att den relevanta processen pågår. Chahines uttalande indikerar att företaget fortfarande utvärderar olika alternativ och att förändringarna inte är helt fastställda. Han betonar också att NIP fortsätter att underhålla befintliga e-sportrelaterade anläggningar och aktiviteter som en del av den operativa strukturen. Detta kan tyda på att företaget fortfarande har för avsikt att fortsätta vara involverade i e-sport, även om den svenska närvaron förändras. Frågan är hur dessa aktiviteter kommer att påverkas av omstruktureringen och flytten av verksamheten. Denna situation väcker frågor om NIP:s långsiktiga strategi och hur de planerar att navigera i den snabbt utvecklande e-sportvärlden. Dessutom ger det anledning att spekulera om effekterna för svensk e-sport och de många fans som följt NIP:s resa genom åren. \Den potentiella flytten av NIP till Abu Dhabi är inte bara en förändring för företaget självt, utan kan också ha bredare konsekvenser för den svenska e-sportindustrin. Förlusten av ett så etablerat och välkänt varumärke som NIP kan påverka den lokala marknaden och minska intresset för e-sport i Sverige. Dessutom kan det leda till att kompetens och erfarenhet försvinner från landet, vilket kan påverka utvecklingen av svenska e-sporttalanger. Samtidigt kan flytten vara ett strategiskt beslut från NIP:s sida för att dra nytta av de möjligheter som finns på den globala marknaden, inklusive tillgång till nya investeringar och en större publik. Förenade Arabemiraten har visat ett ökande intresse för e-sport och satsar stora summor på att utveckla sin egen e-sportsektor. Om NIP lyckas etablera sig framgångsrikt i Abu Dhabi kan det öppna nya möjligheter för företaget och stärka dess position på den internationella scenen. Det är viktigt att notera att NIP även har investerat i kryptovalutor de senaste åren, vilket kan ha påverkat beslutet om flytt. Kombinationen av en växande e-sportmarknad i Abu Dhabi och intresset för digitala tillgångar kan ha spelat en avgörande roll i företagets strategiska beslut. Oavsett orsakerna till förändringen är det tydligt att NIP:s framtid är föremål för stor spänning och att deras agerande kommer att ha en inverkan på e-sportvärlden, både nationellt och internationellt





