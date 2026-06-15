Nitro Games får Business Finland-finansiering för strategiskt utvecklingsprojekt

Nitro Games har fått ett positivt beslut om cirka 0,3 miljoner euro i bidrag från Business Finland för ett 1,5-årigt projekt som fokuserar på att stärka teknologin och affärsmodellerna i deras spelportfölj, i linje med företagets globala tillväxtstrategi.

Nitro Games har fått ett positivt beslut från Business Finland om att fördela cirka 0,3 miljoner euro i finansiering för ett utvecklingsprojekt inom företagsutveckling. Business Finland har godkänt en total kostnadsestimat på 876 909 euro för projektet.

Detta positiva beslut omfinansiering är högst 306 918 euro (35 % av de godkända totala kostnaderna för projektet). Det beräknade projektets varaktighet är från den 1,5 2026 till den 30 juni 2027. Finansieringen kommer att ges i form av ett bidrag. Det godkända finansieringsbeloppet ska tas emot mot projektets framstegsrapporter under projektets gång.

Projektet är tätt knutet till Nitro Games strategi och utvecklingen av deras spelportfölj. Projektet stöder ytterligare utveckling av teknologin och affärsmodellerna associerade med spelportföljen. Business Finland är en statlig myndighet och en accelerator för global tillväxt. Business Finland skapar ny tillväxt genom att hjälpa företag att gå globalt och genom att stödja och finansiera innovationer.

Business Finland bildades den 1 januari 2018 genom sammanslagningen av två organisationer: Finpro, som erbjöd tjänster för internationalisering, investeringar och turismfrämjande, och Tekes, som erbjöd finansiering för innovationsverksamhet. Business Finland siktar på att utveckla Finland till det mest attraktiva och konkurrenskraftiga innovationsmiljön där företag kan växa, förändra och lyckas. Nitro Games är en spelutvecklare och utgivare, med stöd av ett multinationellt team av spelprofessionella med expertis inom spaltutveckling, publicering och liveoperationer.

Speciellt med fokus på action- och shooterspel, är Nitro Games dedikerade till att skapa högkvalitativa upplevelser för ett globalt publik. Med tidigare titlar har företaget byggt en stark portfölj av engagerande och innovative spel. Nitro Games har också en beprövad historia av att samarbeta med ledande varumärken och företag, erbjudande skräddarsydd utveckling och publiceringstjänster till valda partner. Nitro Games aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market med ticker NITRO.

Den Certifierade rådgivaren är FNCA Sweden AB. Ytterligare nyheter inkluderar invigningen av den ombyggda Burger King Mobilia i Malmö den 13 juni med exklusiva erbjudanden under helgen, Anticimex som samlar sin Malmöverksamhet i nya lokaler på Sunnanå 12:26 med planerad inflyttning 2027, Anocca som behandlat de första patienterna med en ny TCR-T-cellterapi mot KRAS-mutation vid bukspottkörtelcancer, och Sectra som rapporterar stark finansiell utveckling med historiskt hög omsättning och resultat





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