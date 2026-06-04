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No Time To Die Aston Martin DB5 Junior: A Gadget-Laden Collector's Item

Automotive News

No Time To Die Aston Martin DB5 Junior: A Gadget-Laden Collector's Item
Aston Martin DB5 JuniorNo Time To DieGadget-Laden Collector's Item
📆2026-06-04 17:24:00
📰feber
18 sec. here / 12 min. at publisher
📊News: 45% · Publisher: 63%

The No Time To Die Aston Martin DB5 Junior is a two-thirds scale, electric version of the iconic Aston Martin DB5, inspired by the 25th James Bond film. It comes with a fully electric powertrain and features gadgets inspired by the film, such as miniguns in the headlights and a smoke screen generator.

The Little Car Company presenterar nu en Aston Martin DB5 Junior i No Time To Die -version. Det här är alltså en bil för barn men detaljerna, kvaliteten och bygget överlag osar vuxendagis.

Så även prislappen som ligger på 123.000 dollar. Men då får man också miniguns i strålkastarna, möjligheten att skicka ut en rökridå och mest street cred i hela lekparken. Som tur är får även en vuxen plats i den och eftersom den lilla eldrivna kärran toppar 72 km/h skulle man ju kunna ta den ner till korvkiosken med kromad armbåge

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feber /  🏆 12. in SE

Aston Martin DB5 Junior No Time To Die Gadget-Laden Collector's Item Electric Car Two-Thirds Scale Bond Film James Bond Chris Corbould Aston Martin Owners Club The Little Car Club

 

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