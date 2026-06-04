No Time To Die Aston Martin DB5 Junior: A Gadget-Laden Collector's Item

The No Time To Die Aston Martin DB5 Junior is a two-thirds scale, electric version of the iconic Aston Martin DB5, inspired by the 25th James Bond film. It comes with a fully electric powertrain and features gadgets inspired by the film, such as miniguns in the headlights and a smoke screen generator.

The Little Car Company presenterar nu en Aston Martin DB5 Junior i No Time To Die -version. Det här är alltså en bil för barn men detaljerna, kvaliteten och bygget överlag osar vuxendagis.

Så även prislappen som ligger på 123.000 dollar. Men då får man också miniguns i strålkastarna, möjligheten att skicka ut en rökridå och mest street cred i hela lekparken. Som tur är får även en vuxen plats i den och eftersom den lilla eldrivna kärran toppar 72 km/h skulle man ju kunna ta den ner till korvkiosken med kromad armbåge





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