NOAA har varnat för en 63-procentig risk för en mycket stark El Niño som kan或orr 40 till extrema väderförhållanden. Samtidigt påstår president Trump att USA är nära ett avtal med Iran, vilket stoppar planerade attacker. Andra nyheter inkluderar Sydkoreas fotbollsvänd mot Tjeckien, iranesiskt stopp av ett tankfartyg, en tragisk dödsolycka i Nederländerna och drönarattacker i Ukraina.

Enligt en ny prognos från NOAA finns det en 63-procentig risk att havsytetemperaturen i det s.k. Niño-området i Stilla havet blir minst två grader varmare än normalt.

Överskridandet av denna tröskel klassificeras som en mycket stark El Niño, ett fynd som kan öka risken för extrema väderhändelse världen över. Forondringsriktlinjer visar att starka El Niño-förhållanden ofta leder till ökade nederbörd i södra USA och på Afrikas Horn, medan delar av Sydamerika och AustralienRisken för torka ökar. Forskare och meteorologer övervakar situationen noggrant eftersom tidigare mycket starka El Niño-händelser har orsakat allvarliga skador på jordbruket, ekosystemen och infrastrukturen globalt.

På ett annat geopolitiskt plan påstår den amerikanske presidenten att USA och Iran är nära ett avtal om att avsluta ett hypotetiskt krig. Uttalandet gjordes via en video länk under ett valmöte och citeras av CNN. Presidenten meddelar att länder som Israel, Saudiarabien och Qatar har varit inblandade i de pågående förhandlingarna. Samtidigt har hanklassat för att kraftattackera Iran, men säger att planerna stoppats på grund av de nära framstegen i diplomatiska diskussioner.

Enligt honom kommer blockaden av Hormuzsundet att fortsätta fram tills ett formellt avtal undertecknas, något som enligt hans utsago ske inom kort. I sportnyheter vände Sydkorea en förlustsituation till en seger mot Tjeckien i en spännande fotbollsmatch. Efter att ha legat 0-1 förlorade Sydkoreanska spelarna i slutet av andra halvlek och vann med 2-1. Oh Hyeon-Gyu blev matchhjälte efter att ha skjutit in vinnarbollen i 80:e minuten, efter en utsökt assist av Hwang In-Beom.

Tjeckien hade tagit ledningen genom Ladislav Krejci efter 59 minuter men Sydkorea kvitterade snart. Stjärnspelaren Heung-Min Son byttes ut för Oh Hyeon-Gyu, som sedan gav sin lag en dramatisk vändning. Maritima incidenter inträffade när ett tankfartyg försökte ta sig genom Hormuzsundet och stoppades av iranska styrkor enligt iranska regimtrogna medier. Detta skedde mot bakgrund av presidentens hot om militära åtgärder och pågående förhandlingar om en framtida överenskommelse.

I annan nyhet har en tragisk trafikolycka inträffat i Nederländerna som krävde fyra liv, varav tre barn. Händelsen ägde rum under en cykeltur med en grupp på 14 barn och två vuxna ledare utanför Terhole i Zeeland. En bil påkörde flera av barnen och en ledare i en kurva, vilket ledde till dödsfall och allvarliga skador. Tre barn vårdas på sjukhus.

En 19-årig man greps av polisen för att ha orsakat olyckan, som ägde rum på dagtid. I militära sammanhang rapporterar ukrainska myndigheter att en 44-årig kvinna dödades och en annan 33-årig kvinna skadades allvarligt i ryska drönarattacker mot Sumy-regionen. Chefen för den regionala militärförvaltningen, Oleh Grigorov, meddelade detta på Telegram.

Under tiden meddelade finska myndigheter att tre svenska medborgare som missat att lämna Norges sida av gränsen vid Grense Jakobselv kunde boeteras med 8 000 norska kronor vardera för olaglig gränsöverträdelse. Reglerna längs den norsk-ryska gränsen är strikta och förbjuder passage i alla former, inklusive kontakt med personer på andra sidan.

På den brittiska försvarsfronten har Al Carns, minister för de väpnade styrkorna, i ett avskedsbrev uttryckt hans oro för att nuvarande investeringsplaner inte är anpassade till de aktuella hot som landet står inför. Tekniska problem har också rapporterats av TV4, som uppger att köp och byte av paket för tillfälliga problem. Användare har meddelat om bristande funktionalitet och sändebroadcaster är medvetna och arbetar med en lösning.

Slutligen meddelade president Trump via sitt Truth Social-konto att en planerad amerikansk attack mot Iran under fredagskvällen har dragits tillbaka. Anledningen angavs vara framsteg i de multilaterala förhandlingarna och pågående diskussioner med Iran. Blockaden av Hormuzsundet kommer enligt honom att bestå tills ett avtal är undertecknat och ska delas inom kort





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